Produções dos anos 90 estão de volta na NETFLIX

Os anos 90 foram marcados por muitas coisas especiais, inclusive pelo cinema. Não é à toa, por sinal, que muitos filmes que foram lançados no decorrer dessa época inesquecível estão voltando a fazer considerável sucesso, inclusive dentro do catálogo da plataforma de streaming Netflix.

Este é o caso, por exemplo, do filme Nas Profundezas do Mar Sem Fim, que foi lançado mais especificamente no ano de 1999 e, recentemente, tem ocupado o top 10 de títulos mais vistos pelos brasileiros na plataforma.

O sucesso desses filmes se deve, claro, à nostalgia. Porém, é inegável o fato de que eles também representam histórias comoventes, representadas por elencos de peso. Eles são a prova de que, mesmo com qualidade de som e imagem inferiores ao que temos hoje, certos títulos foram criados para jamais caírem no esquecimento.

E, na leitura a seguir, é possível conhecer 5 deles: quem sabe eles já não entram na lista de títulos a serem vistos no próximo final de semana, não é mesmo?

Os fãs dos anos 90 encontram ótimos filmes dessa década na Netflix | Imagem: yousafbhutta / pixabay.com

Estes filmes dos anos 90 estão na Netflix e são imperdíveis

A grande leva de filmes dos anos 90 que podem ser assistidos na Netflix é repleta por diversos gêneros.

E abaixo está a lista de bons representantes de todos eles:

Lado a Lado (filme de 1998)

Estrelado por um elenco fabuloso, a começar por Julia Roberts, este verdadeiro clássico da Sessão da Tarde é um misto de romance e drama, que mostra a saga de 2 adolescentes que simplesmente se recusam a aceitar a namorada do pai.

O garoto, mais novo, começa a gostar da madrasta no decorrer da história, porém a filha não aceita o relacionamento e, ainda, tem sua mãe ao seu lado, ajudando a alimentar o sentimento de rebeldia.

A madrasta, então, começa a adotar inúmeras iniciativas para agradá-los, chegando até mesmo a perder o emprego. Por fim, uma notícia definitivamente inesperada chega para mudar tudo.

O Colecionador de Ossos (filme de 1999)

Neste suspense de respeito, um policial fica tetraplégico e, depois de 4 anos sem andar, busca convencer sua família a optar pela eutanásia, uma vez que não quer mais viver.

Porém, quando um assassino em série começa a aterrorizar a cidade, ele muda de ideia e, mesmo sem poder sair da cama, passa a ajudar significativamente no caso.

Entre as estrelas deste grande filme dos anos 90 estão Denzel Washington, Angelina Jolie e Queen Latifah.

Erin Brockovich – Uma Mulher de Talento (filme de 1999)

Como estrela desse filme, Julia Roberts interpreta Erin, que trabalha em um escritório de advocacia e é mãe de 3 filhos.

Sua rotina pacata logo muda quando ela faz uma descoberta importante: a água da cidade está contaminada e espalhando diversas doenças. Seu chefe a deixa fazer uma investigação sobre o assunto e, em pouco tempo, ela acaba adquirindo um processo de mais de 300 milhões de dólares.

Lendas da Paixão (filme de 1994)

Estrelado por nomes de peso, como Brad Pitt, este filme conta a história de Tristan e Alfred, que estiveram na Primeira Guerra Mundial e nela perderam Samuel, o irmão caçula.

Ao voltarem para casa, ambos se apaixonam por Susannah, noiva de Samuel, dando início a uma intensa rivalidade.

Julia Roberts: um dos maiores nomes dos anos 90

É praticamente impossível falar dos filmes dos anos 90 que estão fazendo sucesso na Netflix sem citar Julia Roberts algumas vezes.

E isso acontece também no que diz respeito ao filme O Casamento do Meu Melhor Amigo, lançado em 1997.

Clássico do romance, ele mostra a relação entre Michael e Julianne, que eram namorados, se transformaram em melhores e amigos e combinaram que, se ainda não tivessem se casado aos 28 anos, formariam um casal novamente.

Antes de atingir esta idade, porém, Julianne descobre que ainda ama Michael, ao descobrir que ele irá se casar: ela, então, aceita ser madrinha, com o objetivo de reconquistá-lo antes que seja tarde demais.

