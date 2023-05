WhatsApp: ATUALIZAÇÃO vai descansar sua mente

O WhatsApp, que está na lista dos aplicativos mais famosos do mundo na atualidade, está sempre surpreendendo sendo fiéis usuários com novos recursos e funcionalidades, que buscam deixar a experiência de uso do app ainda mais atrativa.

E, entre tantas atualizações, chegou um novo recurso especial, que promete deixar milhões de usuários felizes: trata-se da função de “Silenciar chamadas de desconhecidos”, que, por sinal, já está em fase de testes dentro do WhatsApp Beta para o sistema operacional Android.

Esta nova função permite que o usuário do aplicativo simplesmente não receba notificações (como vibrações e sons no aparelho celular) quando receber aquelas ligações de contatos desconhecidos, que não estão na agenda. Porém, todas estas chamadas poderão ser identificadas no histórico normalmente.

Vale lembrar que se trata de um recurso que está disponível para o WhatsApp Beta de versão 2.23.10.7, e ativá-lo não é uma tarefa difícil.

Basta acessar as configurações do aplicativo, ir até a parte da privacidade e, ali, silenciar todas as chamadas de pessoas ou empresas desconhecidas.

Lembrando que elas estarão literalmente silenciadas, mas não invisíveis. Logo, poderão sim aparecer na tela. E, assim sendo, cabe ao usuário decidir se quer ou não atendê-las.

Diversos novos recursos do WhatsApp foram anunciados desde o início do ano | Imagem: LoboStudioHamburg / pixabay.com

As vantagens que esta nova funcionalidade do WhatsApp oferece

Esta super novidade veio para atender todos aqueles usuários que estão sempre recebendo mensagens consideravelmente inconvenientes de pessoas que não estão salvas nos contatos, e também para quem utiliza o WhatsApp como ferramenta de trabalho, mesmo não possuindo sua versão Business.

Porém, trata-se de algo que realmente ainda está em fase de testes, não havendo, a menos por enquanto, a previsão de quando o recurso será lançado de forma oficial para todas as pessoas que usam o aplicativo.

Inclusive, quem atua como testador do WhatsApp e foi selecionado, pode acessar a Play Store, a fim de baixar a última atualização.

Diversas atualizações foram anunciadas pela Meta para o WhatsApp

2023 ainda nem está na metade, e diversas outras funcionalidades já foram anunciadas para aprimorar ainda mais a experiência de uso do WhatsApp.

E duas delas merecem certo destaque, conforme explicado abaixo:

A função de editar mensagens

Também em fase de testes na versão Beta, este novo recurso dá ao usuário a possibilidade de fazer a edição de uma mensagem que ele tenha enviado, mas somente depois de 15 minutos. Desta forma, por meio da definição deste prazo, espera-se que a integridade dentro das conversas seja mantida.

Trata-se de um ótimo recurso para quem quer corrigir possíveis erros de digitação, por exemplo. Mas, é preciso ter atenção: a edição só pode acontecer por meio do próprio dispositivo por meio do qual o texto foi enviado.

Em outras palavras: se a mensagem foi enviada pelo WhatsApp Web, por exemplo, é somente por lá que ela poderá ser editada.

A função de mencionar grupos

Outra grande novidade é a possibilidade de poder mencionar grupos inteiros na parte de anúncios das comunidades.

Por meio dela, os administradores poderão lidar com avisos de forma muito mais fácil.

Por fim, vale lembrar que qualquer pessoa que deseje se tornar um testador do WhatsApp deve ter um celular Android. Então, será necessário procurar o WhatsApp na Play Store e clicar em participar do programa Beta.

