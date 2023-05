Como desbloquear o SALDO DO BOLSA FAMÍLIA? Aprenda

Muitas pessoas acabam tendo o saldo do Bolsa Família bloqueado. Mas, o que muitas delas ainda não sabem, é que é possível reverter esta desagradável situação e voltar a receber os repasses normalmente.

Porém, é extremamente importante frisar que muitos dos cortes que aconteceram recentemente neste programa social tiveram como motivo as fortes suspeitas de fraude que fizeram com que o famoso “pente-fino” fosse criado pelo Governo Federal.

Inclusive, toda vez que o governo encontra alguma informação inconsistente dentro do cadastro que o beneficiário fez no CadÚnico (Cadastro Único), acaba por adotar o bloqueio quase que imediatamente. Por outro lado, é sempre válido ter em mente que o Bolsa Família é o principal programa social que existe no Brasil atualmente, tendo como objetivo garantir que as famílias participantes terão o devido acesso aos direitos humanos.

Assim sendo, espera-se de fato que o beneficiário possa voltar a receber as parcelas, caso o bloqueio tenha ocorrido por um motivo que não esteja ligado a fraudes e caso esteja atendendo todos os pré-requisitos devidamente.

Afinal, cabe ao Estado garantir que a população terá as devidas condições de sobrevivência. Isso sem citar o fato de que, uma vez bloqueado, o pagamento se torna retroativo. Ou seja: ele não deixará de ser recebido.

Quem teve o saldo do Bolsa Família bloqueado não precisa se desesperar | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

É preciso entender o motivo pelo qual o saldo do Bolsa Família foi bloqueado

As pessoas mais afetadas pelo corte e pelo bloqueio no saldo do Bolsa Família foram aquelas que moram sozinhas: uma vez que existem milhares de pessoas cadastradas alegando essa informação de moradia, o Governo Federal suspeitou de que tais informações sejam de fato reais, e acabou optando por bloquear a renda de alguns beneficiários.

Logo, quem teve o cadastro bloqueado mesmo atendendo a todas as regras relacionadas à saúde, à renda e à educação, deve ir até o CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) mais perto de sua casa o quanto antes.

O beneficiário com o saldo do Bolsa Família bloqueado deve, ainda, levar toda a documentação que comprove que ainda está apto a receber os repasses. Lembrando que no próprio CRAS a equipe de atendimento poderá dizer qual foi o motivo que levou ao bloqueio do dinheiro.

Exemplos de quando o bloqueio do saldo do Bolsa Família pode acontecer

Caso o cidadão realmente more sozinho e a justificativa apresentada pela equipe do CRAS for de que o saldo foi bloqueado por que há suspeita de que essa informação foi usada apenas para acesso ao dinheiro, será necessário apresentar um comprovante de endereço que esteja em seu nome.

Também é comum que as parcelas deixem de ser pagas quando os estudantes que compõem o núcleo familiar estão com um número de faltas elevado na escola. Logo, se eles estiverem cumprindo com a frequência exigida pelo governo, basta apresentar o comprovante de presença nas aulas.

Aliás: a ida ao CRAS representa não só a oportunidade de saber por que o saldo do Bolsa Família foi bloqueado, mas também a oportunidade de quais documentos são necessários para reverter a situação.

O benefício será realmente liberado se estas regras forem respeitadas:

No que diz respeito à saúde: todas as pessoas da família devem estar com as vacinas em dia, lembrando que as crianças precisam de acompanhamento nutricional e as gestantes fazer o pré-natal;

No que diz respeito à educação: estudantes a partir de 6 anos (até os 18) devem frequentar pelo menos 75% das aulas, enquanto que aqueles até 5 devem ter pelo menos 60% de frequência escolar;

No que diz respeito à renda: a renda familiar (per capita) deve ser de até R$ 218.

