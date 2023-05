15 FRASES curtas e emocionantes para mandar no WhatsApp de quem ama

Todo segundo domingo do mês de maio comemora-se o dia das mães, embora essa data deva ser lembrada todos os dias. Uma vez, que as mães deram à luz aos filhos e cuidam deles com toda dedicação. No início da vida, deram a vida delas pela vida deles, isso de fato é algo que não tem preço. A mãe é aquela pessoa que quando o mundo der as costas, ela sempre estará ali, cuidando e auxiliando o filho, não importa se ele tem 5 anos ou 50 anos, para sempre, será o ‘meu bebê’ dela, por isso, confira 15 frases curtas para você enviar pra sua mãe neste dia das mães.

Frases criativas

Mãe, na tela que representa toda minha vida, você é a artista que realiza todos os desenhos.

O coração de uma mãe é o estúdio de arte que ela desenvolve as mais belas obras de amor;

Minha mãe é uma verdadeira escritora! Ela transforma minha vida em um conto de amor, gratidão e dedicação.

Minha mãe criou em mim os mais belos sorrisos, que nunca irei esquecer dos momentos incríveis que já tive ao lado dela.

Se o universo fosse feito de amor, com certeza, minha mãe seria a estrela mais brilhante que iluminava toda a imensidão.

No palco da vida materna, minha mãe é a melhor protagonista, ela foi capaz de fazer uma história única sozinha!

Sinto que minha mãe é minha poesia e alegra todos os meus dias com rimas de carinho e ternura.

Frases diversas para o dia das mães

Mãe, no caminho escuro que às vezes é a minha vida, a senhora me guia e ilumina todo o percurso.

Mãe, a cada momento que meu coração bombeia, o sangue é transportado em todo o meu corpo, mas além disso, também consigo sentir ecoar todo o amor eterno que sinto por você.

Em toda minha vida, o seu sorriso é o mais doce, o seu abraço o mais acolhedor e o seu amor o mais verdadeiro que já conheci.

Se minha vida fosse um carro, o seu amor seria o combustível.

Mãe, eu admiro a senhora pela mulher forte que és. Que mesmo nos momentos mais difíceis, jamais pensou em desistir, te amo!

Mãe, sei que o pai se foi bem cedo, mas obrigado, por sempre suprir o lugar dele em minha vida.

Eu poderia percorrer todo o planeta terra, se no final do caminho eu fosse encontrar a senhora.

Portanto, essas são algumas frases que você pode usar e mandar para sua rainha no dia das mães. Mas lembre-se, não pense em agradá-la apenas com palavras, já que elas se vão com o tempo, mas com atitudes. E caso você seja cristão, lembre-se, que na bíblia há um mandamento que com ele há uma promessa atrelada e manda você sempre honrar seu pai e sua mãe, para que os seus dias nessa terra sejam prolongados. Por fim, ame ela todos os dias, pois ela sempre te amou e te amará, mesmo que tudo esteja contra você.

