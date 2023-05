Não vá esquecer! PRAZO para atualiza NOVO RG está acabando

Em qualquer espaço que você for, pode ser que seja preciso você se identificar e para isso, é obrigatório apresentar algum documento com foto, caso a pessoa tenha CNH, pode usá-la, caso não, é preciso utilizar o Registro Geral, isto é, o famoso RG. E sobre esse documento, nem todos sabem, mas desde o final do ano de 2020, ele está com um novo modelo e o prazo para mudá-lo está se esgotando, a partir do dia 06 de novembro, o novo RG será obrigatório e os órgãos estão obrigados a usar apenas o modelo atual. Entenda sobre o assunto.

Todos serão obrigados a trocar?

Não, em um primeiro momento não serão todas as pessoas que deverão trocar de imediato o modelo. Quando o texto refere-se que se tornará obrigatório o modelo atual a partir do dia 26 de novembro, isso serve apenas para os órgãos expedidores. Ou seja, até a data citada, eles ainda podem emitir os RG usando o formato antigo, após a data, só poderão emitir usando o novo formato.

Como é um decreto federal, todos os estados devem se adaptar. Essa medida quer aumentar ainda mais a segurança do documento, uma vez que os casos de falsidade ideológica ainda são grandes. Mas após alguns dispositivos de segurança serem integrados aos novos RG, o número dessas fraudes deve baixar ainda mais.

Já para os brasileiros que possuem o modelo antigo, eles terão até o dia 28 de fevereiro de 2032 para realizar a troca. Isso irá ajudar a ter uma transição gradual até que todos tenham o novo modelo. Lembrando que os brasileiros com idade superior a 60 anos não serão obrigados a mudar o documento.

Veja também: 13 Milhões De Famílias Podem Perder O Acesso À CASA PRÓPRIA

Novidades do novo RG

Uma das novidades do novo RG, é que ele terá um formato totalmente digital, o que permite que os usuários acessem o documento pelo aplicativo da plataforma Gov.br, essa vantagem vai auxiliar bastante as pessoas a terem acesso ao documento, principalmente quando ocorrer furto ou extravio do RG.

Além disso, os elementos de segurança que estão presentes nele são:

QR Code;

Zona de leitura automatizada.

O primeiro item, é uma tecnologia que já está sendo amplamente usada em todo o Brasil, trata-se de um código que fica na parte traseira dos documentos, ele serve para que Forças de Segurança Públicas ou serviços públicos e privados consigam comprovar a veracidade do documento.

Já no caso da zona de leitura automatizada, isso servirá para deixar a pesquisa pela pessoa mais rápida. Lembrando, que o RG não foi o único documento que sofreu mudanças, a CNH também sofreu, agora, ela está seguindo um padrão internacional, que permite que os condutores sejam reconhecidos em todos os países vizinhos que fazem parte do Mercosul. Em relação a CNH, todas novas que foram emitidas, já devem obedecer ao padrão.

Todas as medidas visam trazer mais segurança e praticidade no dia a dia de todos os brasileiros. A tendência é que daqui algum tempo, todo e qualquer documento público conte com as tecnologias aqui citadas.

Veja também: AMEAÇAR Outras Pessoas No Trabalho Resulta Em Demissão Por Justa Causa?