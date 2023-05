CHEGOU A HORA! Amazon anuncia robô doméstico com inteligência

Ter um robô doméstico da Amazon já é perfeitamente possível, para as pessoas que são fãs desta marca tão famosa quando o assunto é tecnologia e e-commerce. E, agora, este público conta com uma notícia surpreendente!

Ocorre que, ao que tudo indica, em um futuro muito próximo o Astro, que é o robô doméstico oficial da marca, terá suas unidades sendo produzidas com uma IA (Inteligência Artificial) muito avançada, similar àquela adotada em muitos chatbots, como o próprio ChatGPT, que tanta polêmica tem gerado ultimamente.

As informações divulgadas pelo Business Insider reforçam que esta tecnologia já está em desenvolvimento por parte da empresa, fazendo parte de um projeto nomeado de Burnham.

O simpático robô Astro foi desenvolvido com o intuito de auxiliar na segurança doméstica por meio de monitoramento e, também, para outras funcionalidades, como atender parentes idosos de forma remota.

Portanto, a ideia que está em desenvolvimento irá permitir que ele, de certa forma, consiga “se comunicar” melhor com seus usuários.

Os fãs do robô doméstico da Amazon podem comemorar | Imagem: Bryan Angelo / unsplash.com

Um robô doméstico com o qual é possível conversar

Uma vez recebendo a atualização Burnham, o robô doméstico Astro passaria a ter melhores capacidades de atuar em ambientes movimentados.

Inclusive, a documentação que foi acessada pelo Insider mostra a existência de uma tecnologia por meio da qual é possível que Astro basicamente se lembre de tudo que mapeou e viu próximo a ele. Desta forma, ele basicamente terá uma maior capacidade de participar de conversas dentro do ambiente doméstico, permitindo que os moradores do imóvel tenham acesso a informações sobre tudo o que aconteceu ali durante o dia.

Por exemplo:

Estando equipado com uma IA (Inteligência Artificial) mais avançada, este robô da gigante Amazon seria capaz de avisar quando o fogão se encontra aceso, sem nenhuma panela sobre ele. Ou, ainda, poderia avisar que há uma torneira com vazamento.

Caso aconteça um acidente dentro da residência, ele também seria capaz de entrar em contato com a emergência. Até mesmo as chaves e outros objetos poderiam ser encontrados mais rapidamente com sua ajuda.

Porém, para a infelicidade de muitos amantes da tecnologia, é importante frisar que todo o desenvolvimento deste produto ainda está nas fases iniciais, sendo que tudo indica que pode demorar um pouco para que um robô doméstico tão inteligente se torne disponível no mercado.

Outro ponto muito importante a ser citado diz respeito ao fato de que Astro não será exatamente um produto de extrema popularização, uma vez que trata-se de um produto muito nichado.

Ele, inclusive, pode ser adquirido somente através de convites, e já teve uma grande alta em seu preço, indo dos singelos US$ 100 para os surpreendentes US$ 1.599.

Veja também: É MUITA COISA! WhatsApp decide lançar 12 novidades de uma vez

A Inteligência Artificial surpreende de diversas formas

A IA tem ganhado cada vez mais espaço na mídia, sendo que sua “fama” está atrelada a casos e feitos que surpreendem as pessoas de diversas formas.

Boa parte do “boom” de notícias sobre o assunto se deu com a maior popularização do ChatGPT e, agora, a notícia de um robô doméstico com o qual podemos até mesmo conversar também não deixa de ser animadora.

Porém, é preciso se atentar ao fato de que golpes envolvendo esta tecnologia tão necessária também estão se tornando mais comuns: por meio da IA golpistas já conseguem até mesmo clonar a voz das pessoas, a fim de conseguirem dinheiro das vítimas.

Veja também: MEDO! Primeiro golpe da VOZ CLONADA por inteligência artificial