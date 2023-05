Beba isso para COMBATER o colesterol ruim no seu corpo

Está com o colesterol alto? Saiba que a dieta é um dos fatos que contribuem para ter o colesterol alto, pois a ingestão de alimentos gordurosos é uma das mais causas mais conhecidas, no entanto tem alimentos e bebidas que servem para aumentar o colesterol ruim, já outros podem ajudar a diminuir, pois é de extrema importância conhecer um pouco mais sobre esse assunto.

Tem alguns tipos de bebidas que quando são servidos junto com dieta saudável e que tenha um estilo de vida adequado realmente pode trazer muitos benefícios para o corpo da pessoa, porém precisamos alertar que somente eles não são uma solução desse problema, e sim elas precisam ser incluídas no plano de saúde.

confira os benefícios do chá verde. Imagem: jcomp / FreePik

Alimentos que podem ajudar a combater o colesterol ruim

O primeiro da nossa lista é o tão famoso chá verde, uma bebida que tem muitas coisas boas para auxiliar a saúde do corpo humano. E para comprovar isso, um estudo que foi publicado no Nutrition Journal no ano de 2020, divulgou que beber o chá verde pode diminuir a lipoproteína de baixa densidade, que no caso é conhecida popularmente como colesterol “ruim”.

A meta-análise que fez 31 estudos com mais de 3.300 pessoas concluiu que:

O consumo do chá verde faz diminuir o colesterol de lipoproteína de baixa densidade e também o colesterol total, no entanto não é o colesterol de lipoproteína de alta densidade em pessoas com peso normal e naqueles que estavam também sobrepeso ou obesidade.

Já a lipoproteína de baixa densidade que é conhecida popularmente como colesterol “ruim” pode se juntar nas paredes dos vasos sanguíneos, e ao passar do tempo faz com que o interior desses vasos se estreite, e assim começa trazer riscos à saúde.

Em contraposição, a lipoproteína de alta densidade, que é conhecida como o colesterol bom, vai absorver o colesterol e envia de volta para o fígado, onde é eliminado pelo próprio corpo.

Chá de erva-mate

O chá de erva-mate assim o chá verde é cheio de benefícios e também mostrou que pode reduzir o colesterol ruim da lipoproteína de baixa densidade, isso pode ajudar um pouco mais na saúde do corpo humano.

No ano de 2019, um estudo que foi publicado na revista Nutricion Hospitalaria verificou os efeitos do consumo da erva-mate na quantidade de sangue em 119 mulheres que tem o excesso de peso. O estudo teve os melhores resultados foram nas pessoas que combinaram a bebida do chá com a dieta saudável, e aqueles que continuarão a dieta habitual também teve uma redução no colesterol.

Lembrando que é necessário consumir o chá no horário certo, principalmente de manhã já que o chá verde e o de erva-mate são extremamente ricos em cafeína e isso pode atrapalhar o sono da pessoa.

Chá de hibisco

Outro chá que não podemos deixar de comentar é o chá de hibisco que é produzido pelas flores da planta hibisco. E para comprovar, foi também publicado no Journal of Alternative and Complementary Medicine no ano de 2009 que esse chá é capaz de reduzir todas as gorduras no sangue em diabéticos.

