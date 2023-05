VEJA QUEM PODE! Novos pré-requisitos para o Bolsa Família 2023

O Bolsa Família 2023 chegou com tudo! A partir do mês de março, Lula voltou com o nome oficial do programa pois durante o governo do Jair Bolsonaro o nome do programa era Auxílio Brasil. E para complementar, Lula com sua equipe mudou algumas regras ao qual é necessário todo beneficiário saber para poder continuar no programa.

Atualmente, o programa do Bolsa Família é o maior programa do Brasil pois atende cerca de 21 milhões de famílias que se encontra em situação de vulnerabilidade social. Para fazer a inscrição do programa tem várias regras, no entanto duas delas sãos as que mais pesam, e é necessário ter atenção.

Regras do Bolsa Família 2023

Antes de tudo, para conseguir entrar no programa é necessário que um responsável familiar faça a inscrição no CadÚnico (cadastro único), para fazer isso a pessoa pode ir pessoalmente até no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo da sua cidade e informar todos os dados, feito isso irá passar por uma entrevista com a assistente social para entender as condições da família.

É extremamente importante que todos os dados estejam atualizados, caso contrário não será possível receber o benefício, além disso outro ponto importante é que por mais que a família já tenha cadastro ela só será beneficiada se estiver dentro da renda que o governo estipulou como requisito.

Neste ano a renda como requisito sofreu uma pequena mudança, que é uma das regras principais para o governo. Na época do Auxílio Brasil a renda familiar poderia ser de até R$ 210 por membro dentro de casa, já com o relançamento do Bolsa Família 2023 a renda passou a ser R$ 218 por pessoa.

Cadastro no CadÚnico

Como citado acima, para realizar o cadastro é preciso ir em um posto de atendimento de assistência social da sua cidade, vai até o CRAS e leve os documentos dos membros da família que moram com você, documentos como: CPF e o título de eleitor.

Temos que destacar que o cadastro no CadÚnico não garante que a família possa receber o Bolsa Família, mas é o primeiro passo. Depois do cadastro é necessário saber se a família está dentro dos requisitos e mensalmente acontece uma atualização no programa para analisar quais famílias serão incluídas.

Como fazer a consulta do Bolsa Família?

Quem já recebe do programa e deseja consultar pode fazer através do aplicativo Bolsa Família ao qual foi criado pelo banco da Caixa Econômica para todos aqueles que já recebem.

Dentro do aplicativo o beneficiário consegue ter acesso a diversas informações como data de pagamento, consultar extrato, parcelas tudo sem precisar sair de casa e ir até o banco. Lembrando que esse acesso pode ser feito pela senha do Caixa Tem e as mesmas senhas dos demais aplicativos da Caixa.

