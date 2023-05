Próximo feriado NACIONAL ou apenas ponto facultativo? Veja a data

Não é de hoje que os brasileiros adoram feriados. É um momento de descanso, lazer e principalmente de reiniciar a mente. Quando é prolongado, melhor ainda. Todos os meses muitos ficam logo na mira do calendário, a fim de verem quais são os próximos feriados e datas comemorativas. Brevemente o mês de junho vem chegando e novos feriados também. Veja quais são e se haverá ou não folga nestes dias.

Veja a diferença entre feriado nacional ou ponto facultativo. Imagem: mamewmy / FreePik

Próximos feriados são anunciados

É válido lembrar que uma data só pode ser considerada feriado nacional se assim estiver previsto em lei. Caso contrário, será um ponto facultativo. A lei pode ser municipal, estadual ou federal. Não importa, basta que esteja contido dentro da verdade da lei.

O próximo feriado que irá ter neste mês de junho é o de Corpus Christi, que acontecerá no dia 08 de junho. Entretanto, é um feriado facultativo. Desse modo, as empresas podem ou não optar por conceder a folga aos seus funcionários.

Portanto, não haverá feriados nacionais neste mês de junho. Por outro lado, haverá alguns pontos facultativos que são de grande importância para todos. Bem como o dia dos namorados, que acontece no dia 12 de junho.

Cada cidade pode ter seus próprios feriados locais. Desse modo, é interessante verificar nos pontos da prefeitura quais serão os próximos. Por exemplo: o feriado de Corpus Christi é considerado como feriado municipal em Belo Horizonte e São Paulo.

Ou seja, ambas capitais adotam o mesmo como feriado municipal, mesmo sendo facultativo. Desse modo, aos moradores dessas regiões haverá sim o recesso e a tão sonhada folga. Como irá acontecer em uma quinta-feira, é cabível que em alguns lugares unam as folgas. Um ponto importante é que nos feriados facultativos, as empresas podem tratar como dia útil. Caso contrário, será realmente feriado e as operações ficam paradas. Bem como acontece nos finais de semana.

Quais são os próximos feriados nacionais?

Contudo, daqui para o fim do ano ainda existem muitos feriados. Dentre eles alguns que poucos vão esquecer. Como é o caso do feriado de 12 de outubro, 2 de novembro e 25 de dezembro. Estes feriados sempre estão na memória dos brasileiros. Entrementes, até lá existem alguns facultativos e nacionais. Veja-os!

Dia 8 de junho de 2023: Corpus Christi (ponto facultativo);

Dia 28 de outubro de 2023: Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

Dia 7 de setembro de 2023: Independência do Brasil (feriado nacional);

Dia 12 de outubro de 2023: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

Dia 2 de novembro de 2023: Finados (feriado nacional);

Dia 15 de novembro de 2023: Proclamação da República (feriado nacional);

Dia 25 de dezembro de 2023: Natal (feriado nacional).

Portanto, esses são os próximos feriados que estarão disponíveis aos brasileiros. As datas podem aumentar dependendo da região de cada cidadão. Visto que há cidades com eventos históricos e paralisações únicas. Ademais, os nacionais valem para todos os habitantes do Brasil.