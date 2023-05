Direito dos trabalhadores: o que são as férias vencidas?

Os trabalhadores brasileiros gozam de muitos benefícios trabalhistas. O grande problema é que poucos conhecem seus reais direitos. Bem como as férias vencidas. Há várias dúvidas que envolvem essa modalidade. Todo trabalhador possui direito a um período de descanso, as férias é estipulada por lei como de no mínimo 30 dias. Caso isso não ocorra, o trabalhador passa a ter direito a férias vencidas. Entenda o que a lei diz e quais são os direitos trabalhistas que envolvem essa questão.

O que são férias vencidas? | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O que são as férias vencidas?

É bem simples. As férias vencidas acontece quando o trabalhador passa 02 anos ou mais exercendo atividades remuneradas em uma empresa sem direito a qualquer período de descanso. Se por ventura o trabalhador tiver tirado apenas alguns dias de descanso, sem completar 01 mês como é previsto em lei, ele terá férias parcialmente vencidas.

Todo trabalhador só possui direito as férias a partir do momento que ele passa do período aquisitivo, que possui duração de 01 ano, além de precisar estar dentro do período concessivo. Entenda como funciona cada uma dessas etapas.

Período aquisitivo : é o período que representa os primeiros 12 meses trabalhados pelo funcionário. Não possuindo direito a férias. Caso ele permaneça na mesma empresa até o 13° mês, o período passa de aquisitivo para concessivo.

: é o período que representa os primeiros 12 meses trabalhados pelo funcionário. Não possuindo direito a férias. Caso ele permaneça na mesma empresa até o 13° mês, o período passa de aquisitivo para concessivo. Período concessivo: é o período que representa os meses trabalhados a partir do 12° mês. A partir de então, o patrão tem até 12 meses para conceder as primeiras férias para o funcionário. Caso contrário, estará indo contra a lei.

Na maioria dos casos é recomendado entrar em contato com um advogado trabalhista a fim de ter garantido todos os direitos. Muitas vezes a empresa acaba percebendo que o funcionário não conhece seus direitos e acaba pagando até menos da metade do que é seu de direito. Portanto, é de suma importância sempre estar atento aos nossos artigos de direito trabalhista.

Como pedir férias vencidas?

É bem simples. Para pedir as férias vencidas é necessário entrar em contato com o patrão ou gerente. O funcionário pode solicitar as férias normais com as vencidas. Caso contrário, poderá entrar com uma ação judicial. Caso o empregado opte apenas pelas férias regulares (que não venceram) ele pode exigir apenas o dinheiro das férias vencidas do patrão.

Caso neste período o funcionário seja demitido, ele poderá pedir uma indenização das férias. De acordo como prevê as Leis Trabalhistas. O patrão é obrigado pagar ao funcionário o valor proporcional e as férias vencidas com acréscimo de 1/3 caso o mesmo tenha sido demitido sem justa causa.

O empregador deve realizar o pagamento das férias vencidas em conjunto com as outras verbas rescisórias. Caso isso não aconteça como prevê a lei, a empresa poderá ser notificada judicialmente e além de ser obrigada a pagar o que deve indenizar o funcionário.