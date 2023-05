Quem receberá Bolsa Família nesta semana? LISTA COMPLETA

O maior programa social que existe do governo no Brasil é o Bolsa Família, que atualmente atende cerca de 21 milhões de famílias que estão em situação de vulnerabilidade social ajudando financeiramente. Os beneficiários já querem saber quem nesta semana já vai receber o pagamento do programa e qual é o calendário oficial.

Portanto, é importante destacar que o pagamento do Bolsa Família vai seguir o mesmo padrão oficial de pagamento e não tem adiantamento para esse mês de maio. Todos os beneficiários que têm o NIS (Número de Identificação Social) que termina em 1 vão começar a receber o pagamento no dia 18 de maio, e os beneficiários que têm o NIS final 2 vão receber no dia 19.

Lembrando que o valor das parcelas do programa é fixo no valor de R$ 600,00, no entanto, com os benefícios adicionais que Lula colocou para complementar e ajudar as famílias numerosas, os adolescentes de 7 a 18 anos e as gestantes vão receber R$ 50,00. Já para as crianças de 0 a 6 anos vão receber o valor de R$ 150,00 que é o benefício primeira infância.

Mas esse benefício primeiro infância só será pago no máximo para duas crianças por família, ou seja, as famílias que se enquadram nesses requisitos vão conseguir receber no final do mês mais do que apenas R$ 600,00.

Quem vai receber o Bolsa Família nesta semana?

Como informado acima, o pagamento é feito pela ordem dos números finais do NIS, e cada participante tem uma, nesta semana quem vai receber são:

NIS final 1 – pagamento dia 18 de maio (quinta-feira)

NIS final 2 – pagamento dia 19 de maio (sexta-feira)

Calendário oficial do mês de maio

NIS final 1: pagamento dia 18 de maio

NIS final 2: pagamento dia 19 de maio

NIS final 3: pagamento dia 22 de maio

NIS final 4: pagamento dia 23 de maio

NIS final 5: pagamento dia 24 de maio

NIS final 6: pagamento dia 25 de maio

NIS final 7: pagamento dia 26 de maio

NIS final 8: pagamento dia 29 de maio

NIS final 9: pagamento dia 30 de maio

NIS final 0: pagamento dia 31 de maio.

Cadastros estão sendo desbloqueados

Neste mês de maio recebemos a notícia que diversos cadastrados dos beneficiários do programa já foram desbloqueados, então é importante ter o calendário oficial de pagamento para verificar o dia que o dinheiro vai cair na conta.

Os cadastros que foram bloqueados foram aqueles que estava com suspeita de ter alguma irregularidade, e foi necessário bloquear para a família fazer a atualização cadastral que é obrigatório, caso contrário o cadastro é bloqueado ou suspenso.

