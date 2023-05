TODO consumidor tem estes 7 direitos e você não sabia

Informação, desconto, propaganda, oferta, você conhece sobre eles? No mercado que é extremamente competitivo encontramos de tudo, mas você conhece quais são os direitos do consumidor? Eles estão ganhando espaço no cenário e se tornando relevante, pois com o mercado competitivo todos querem vender, é nessa hora que o consumidor deve conhecer.

Para que o consumidor não seja enganado é necessário garantir uma relação totalmente justa entre a empresa e o cliente, os dois lados precisam ter conhecimento dos seus direitos e agir da maneira correta, ou seja, se você é consumidor é necessário conhecer os direitos.

No entanto, a maioria dos brasileiros não conhece nem a metade, por isso, resolvemos destacar 7 direitos que todo consumidor precisa ao menos conhecer para que não seja engano pelo mercado.

7 direitos de todo consumidor

Os direitos são uma forma de se proteger da propaganda e afirmações falsas e garantir o seu bem de compra da forma correta, por isso, se você não sabia desses direitos conheça agora:

1 direito do consumidor: Direito a informação

O Código do Consumidor (CDC) prevê que o consumidor precisa ter as informações claras e precisas de toda a descrição do produto e do serviço, como por exemplo: preço, garantis, qual a origem e diversos outros.

2 direito do consumidor: Direito a escolha

Todo consumidor tem direito de fazer a escolha do produto ou serviço que realmente vai atender todas as necessidades ao qual ele precisa, não pode ter pressão pela parte do vendedor.

Lembrando que nesse direito o consumidor também tem direito de escolher se deseja comprar ou não.

3 direito do consumidor: Direito a segurança

O Código do Consumidor (CDC) prevê também e garante a total segurança dos consumidores, ou seja, qualquer produto ou serviço que seja adquirido não pode apresentar risco a saúde ou a segurança do consumidor.

4 direito do consumidor: Direito do Reembolso e Devolução

Se o consumidor comprou um serviço ou produto que por fim apresentou defeitos, tem o direito de solicitar o reembolso, ou trocar o produto ou serviço. Em casos de compras online, esse direito é reforçado e para a devolução tem um prazo de 7 dias após o recebimento.

5 direito do consumidor: Direito a Proteção Contratual

Assim que o consumidor assina um contrato ele deve ser informado de todas as cláusulas possíveis, é necessário também que elas estejam escritas de forma clara e objetiva.

6 direito do consumidor: Direito a qualidade de serviços públicos

Todo consumidor tem direito de serviços públicos de qualidade e qualquer instituição governamental precisa garantir isso para que todos os serviços sejam eficientes e seguro.

7 direito do consumidor: Justiça e a reparação de danos

Se acontecer do caso de o consumidor ter os direitos violados, ele tem direito a buscar uma reparação, que inclui compensação por danos morais, físicos, materiais ou psicológicos.

