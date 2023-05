É MUITA COISA! WhatsApp decide lançar 12 novidade de uma vez

O aplicativo WhatsApp vem se superando a cada vez, e desta vez para provar que é o melhor aplicativo mensageiro decidiu lançar 12 novidades de uma única vez. É isso mesmo que você leu. Recentemente, saiu a notícia sobre um novo desenvolvimento do WhatsApp que se chama “canais”, é bem semelhante aos canais do Telegram.

Através desses canais vai facilitar a comunicação e tanto instituições também poderão compartilhar as informações, lembrando que essa funcionalidade também vai servir para compartilhar ou buscar informações que seja do interesse do usuário, ou seja, ele vai ter autonomia para escolher quem deseja receber notícia e para acompanhar as emissoras pelo WhatsApp.

O interessante é que nesses canais os usuários que publicam e os assinantes de canal vão ter o número de telefone ocultos para evitar a revelação da identidade. Lembrando que essas funções são opcionais e todos os usuário vão poder utilizar as demais ferramentas normalmente, as mensagens e chamadas vão continuar sendo criptografia de ponta a ponta dentro do aplicativo.

12 recursos de lançamento do WhatsApp

O que surpreendeu a todos é que o WhatsApp vai lançar 12 recursos de uma vez só. E segundo informações do WaBetaInfo esse recurso ainda está em desenvolvimento, e na última atualização do WhatsApp que foi para o Android 2.23.10.19, que está disponível no Google Play Store, conseguiram ser descobertos mais detalhes sobre esses canais.

E foram identificados 12 recursos planejados para acontecer o lançamento junto com os canais, confira abaixo os 12 recursos:

1 recurso – Interface: os canais adotarão uma interface de mensagens de largura total na conversa.

2 recurso – Verificação de status: os canais poderão ser verificados e terão um ícone de marca de seleção verde. No entanto, o processo de solicitação de verificação ainda não está claro.

3 recurso – Número de seguidores: haverá uma indicação do número de seguidores logo abaixo do nome do canal.

4 recurso – Botão para silenciar notificações: o WhatsApp busca melhorar o controle do usuário sobre as notificações das mensagens recebidas dos canais. Para isso, um atalho para silenciar poderá ser acessado no cabeçalho do canal.

5 recurso – Identificadores: os canais suportarão identificadores que serão exibidos nas informações do canal.

6 recurso – Contagem real de seguidores: o número exato de pessoas que seguem um canal poderá ser encontrado na tela de informações do canal. Essa contagem fornecerá uma representação precisa dos seguidores do canal, ao contrário da aproximação mencionada acima.

7 recurso – Atalhos: o WhatsApp deseja introduzir três novos atalhos para melhorar a experiência do usuário durante a navegação na tela de informações do canal.

8 recurso – Descrição do canal: a descrição do canal será exibida na tela de informações do canal e permitirá que os criadores do canal forneçam informações adicionais e contexto aos seguidores.

9 recurso – Notificações silenciosas: um botão adicional será fornecido para silenciar facilmente o canal.

10 recurso – Status de visibilidade: um canal poderá ser definido como público, permitindo que qualquer pessoa o descubra e visualize o conteúdo compartilhado.

11 recurso – Privacidade: os canais oferecerão um espaço seguro e privado onde as informações serão mantidas confidenciais e protegidas.

12 recurso – Denúncia: Se você tiver algum problema com um canal que segue, terá a opção de denunciar o canal à equipe de moderação. Se um canal violar os Termos de Serviço, ele será suspenso

