Ótima notícia para quem ganha mais de 2 SALÁRIOS MÍNIMOS foi liberada

A semana iniciou com ótimas notícias, principalmente quando se trata de uma ajuda financeira, não é mesmo? A notícia atingiu a classe trabalhadora que ganha mais de dois salários-mínimos, ou seja, é uma oportunidade de ganhar um dinheiro a mais a partir deste mês de maio pois terão um aumento para a renda mensal líquida.

Muitos trabalhadores ainda não sabem dessa novidade, por isso se você conhece alguém que ganha mais do que 2 salários-mínimos manda essa notícia para ela. Por mais o valor seja pouco é uma ajuda financeira que aconteceu após uma mudança do Imposto de Renda.

Para entender melhor continue lendo o texto.

confira o efeito da mudança que aconteceu no Imposto de Renda.

Trabalhadores receberão um valor a mais

No final deste mês de maio, todos os trabalhadores que ganham mais do que dois salários-mínimos vão receber mensalmente um valor de R$ 15,60 na sua remuneração mensal devido as mudanças que ocorreram no Imposto de Renda.

Foi aprovada através de uma medida provisória no mês de abril ao qual impactou nas folhas de pagamento ainda desse mês de maio.

É válido destacar que a medida provisória tem aplicabilidade imediata, por isso que esse pagamento já deve começar no final do mês de maio. Aquelas pessoas que estão na faixa 3 de renda terão uma retirada maior no salário, pois passou de R$ 354,80 para R$ 370,40.

Mauro Silva, que é presidente da Unafisco disse que “os pagamentos que serão feitos neste final de mês já devem ter a diferença, pois a medida tem aplicabilidade imediata, e se caso alguma empresa não se adaptar pode acontecer que faça uma retenção maior agora para que esse ajuste ocorra no mês que vem, no entanto, o correto é que já seja constado na folha de pagamento desse mês de maio”.

Isento do Imposto de Renda 2023

Os contribuintes que recebem abaixo do que dois salários-mínimos estão isentos de declarar o Imposto de Renda, pois o governo aumentou a faixa de isenção e passou para R$ 2.112, além disso criou também um desconto mensal no valor de R$ 528,00 que é diretamente na fonte, e assim vai beneficiar 13,7 milhões de contribuintes.

É válido destacar que essas mudanças que estão ocorrendo recentemente na tabela do Imposto de Renda só terão efeito oficial a partir do ano de 2024, quando realmente as declarações foram no calendário ano-base 2023.

E para complementar, a Receita Federal informa que não é preciso tomar nenhum ato para garantir o benefício, porque o próprio sistema vai permitir o abatimento automático no valor de R$ 528,00 para as pessoas que estão inclusas na nova faixa de faixas.

