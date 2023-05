NOVA RODADA do Pis/Pasep começa nesta HOJE com valor maior

Chegou a boa notícia para quem estava esperando receber neste mês de maio o pagamento do abono salarial. O governo liberou nesta segunda (15) uma nova rodada e que terá um valor maior, devido ao aumento do salário-mínimo que ocorreu no dia 01 de maio.

Agora os trabalhadores que serão contemplados são aqueles que nasceram no mês de julho e agosto ou que tem o número do Pasep com finais 4 e 5, somente essas pessoas que podem sacar o abono salarial neste mês. Lembrando que esse pagamento é referente ao ano-base de 2021. O dinheiro está disponível até o dia 28 de dezembro para os trabalhadores fazerem o saque.

pagamento do mÊs de maio será atualizado com o novo valor do salário-minimo. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

PIS X PASEP

Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o pagamento do PIS e do Pasep, é só se lembrar que o pagamento do PIS é considerado do mês de nascimento do trabalhador, já o Pasep é considerado o dígito final do número do programa.

O PIS (Programa de Integração Social) faz o pagamento para os trabalhadores de iniciativa privada, e a instituição financeira responsável por fazer esses pagamentos é a Caixa Econômica. Já o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) a instituição financeira responsável pelo pagamento é o Banco do Brasil.

Estima-se que mais de 22,9 milhões de trabalhadores vão receber o abono salarial. Desse total, 20,4 milhões são do PIS e 2,5 milhões do Pasep.

Valor do abono salarial está maior

Como foi citado acima, no dia 01 de maio o presidente da república, Lula (PT) aumentou o valor do salário-mínimo em R$ 18,00, o salário de R$ 1.302,00 passou para R$ 1.320,00. Ou seja, quem recebeu até o mês de abril ficaram no valor de R$ 1.302,00, quem vai receber a partir deste mês de maio já irá receber com o valor alterado.

Para quem conhece, a regra do PIS é dita que o valor do abono salarial só pode chegar no valor de um salário-mínimo. Ou seja, esse novo repasse que está começando a acontecer hoje já vai estar atualizado com o novo valor.

Quem tem direito de receber o abono salarial?

Só pode receber do abono salarial neste ano de 2023 os trabalhadores que exerceram atividade remunerada, carteira assinada, no ano-base 2021 e:

Trabalhou com carteira assinada por ao menos 30 dias em 2021

Recebeu até dois salários-mínimos

Está inscrito no PIS/Pasep há ao menos cinco anos

Teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Rais e no eSocial

Canais de consulta PIS/PASEP

Portal Cidadão

Aplicativo carteira de trabalho digital

Caixa Tem e Caixa Trabalhador

Atendimento Caixa ao Cidadão, telefone 111 e 158 (Alô trabalhador) ou 0800 726 0207.

O PASEP pode ser consultado no site do Banco do Brasil ou pelos telefones: 4004-0001 ou 0800 729 0001.

Veja também: TRABALHADOR, pode soltar o rojão! Abono do PIS/Pasep aumentará neste mês

Calendário do PIS

Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro (pago)

Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de fevereiro (pago)

Nascidos em março: a partir de 15 de março (pago)

Nascidos em abril: a partir de 15 de março (pago)

Nascidos em maio: a partir de 17 de abril (pago)

Nascidos em junho: a partir de 17 de abril (pago)

Nascidos em julho: a partir de 15 de maio (começa hoje)

Nascidos em agosto: a partir de 15 de maio (começa hoje)

Nascidos em setembro: a partir de 15 de junho

Nascidos em outubro: a partir de 15 de junho

Nascidos em novembro: a partir de 17 de julho

Nascidos em dezembro: a partir de 17 de julho.

Veja também: Fique por dentro! Descubra se você pode receber o abono do PIS em 2023