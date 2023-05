Como funciona a CARTEIRA DO IDOSOS; aprenda sobre o benefício

Ei, você que tem mais de 60 anos ou você que conhece alguém com essa idade, já tem a carteira do idoso? É isso mesmo que você leu, existe a carteira do idoso para que eles tenham direitos para várias coisas.

O tempo vai passando e no mundo em que estamos vivendo hoje completar 60 anos de idade é uma grande conquista, no entanto, quando atingir essa idade precisa começar a tomar mais cuidado e saber dos seus direitos, principalmente com o desejo de se aposentar.

confira como pedir a carteira do idoso. Imagem: pikisuperstar / FreePik

Carteira do idoso

Quando uma pessoa completa 60 anos ela já pode fazer o pedido da sua carteira do idoso, essa carteira foi criada para que os idosos possam ter o direito de acessar o transporte interestadual totalmente gratuito ou com desconto de 50% (mínimo) no valor das passagens dos idosos que tem renda individual ou inferior a dois salários-mínimos.

Lembrando que esse benefício é especialmente para as pessoas que tem 60 anos ou mais.

Como ter a carteira de idoso

Se você tem 60 anos já está dentro de um dos requisitos, a carteira pode ser emitida pelo site do Ministério da cidadania pela própria pessoa ou ela pode ir em um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) na sua cidade e solicitar.

Além disso, é preciso também que o idoso tem posse do NIS, que é o Número de Inscrição Social, ao qual é gerado pelo Cadastro único. E como dito acima, o idoso pode escolher ir ao CRAS para ter ajuda na hora de fazer a solicitação, e tem prazo de 45 dias a partir da inscrição do CadÚnico.

Já pelo site a emissão é imediata.

O idoso inscrito no cadastro único deve entrar em contato com o CRAS mas próximo da sua casa para receber toda a orientação de como fazer o procedimento para conseguir emitir essa carteira. Lembrando que o prazo entre do cadastrado é de até 45 dias.

Veja também: Poucos conhecem o BENEFÍCIO que os idosos do Brasil têm direito de pedir

Completando 60 anos



Quando uma pessoa chega nos 60 anos, é uma vitória pois é finalmente a época em que ela vai poder ter um pouco de descanso e entrar no pedido da sua aposentadoria. Além disso, é extremamente importante também que ao completar 60 anos a pessoa tome conhecimento dos seus direitos e, principalmente sobre gratuidade em alguns programas e atividades.

Essa carteira do idoso é por um bom motivo, todos aqueles que tem desejo de passear ao mostrar a carteira vai poder ter desconto a partir de 50% ou totalmente gratuito.

Veja também: Governo paga benefícios a idosos, mas POUCOS conhecem