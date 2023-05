Carro popular pode ficar mais barato e com maior prazo de PAGAMENTO

Boa notícia! Muitos brasileiros sonham em comprar o seu primeiro carro ou até mesmo trocar por um modelo melhor. Entretanto, os valores e taxas de financiamento nem sempre são uma boa opção. A partir de uma proposta entregue ao Presidente Lula, será possível comprar carros por preços acessíveis e melhores condições de pagamento. Marcando o retorno dos famosos “carros popular”. Entenda como deve funcionar e quem tem direito.

Será que o carro popular ficará mais barato mesmo? imagem: edição/ noticiadamanha.com.br.

Carro popular deve retornar ao Brasil

O possível retorno do carro popular foi uma iniciativa mediante um estudo feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (SMABC). O mesmo foi entregue ao presidente Lula e está sendo analisado com bastante cautela a fim de ser aprovado no Brasil.

O intuito é promover soluções viáveis para viabilizar de fato o retorno da produção de carros com preços mais acessíveis e peças nacionais. A fim de diminuir os custos de produção e importação.

Além disso, o projeto prevê uma redução significativa nas condições de financiamento. Proporcionando ao cliente melhores taxas de juros e tempo de financiamento. O estudo prevê que milhares de pessoas consigam adquirir o seu carro 00km.

Portanto, para um melhor entendimento. O estudo prevê que haja uma redução nos custos das produções dos veículos. A fim de disponibilizar veículos por preços bem acessíveis. Espera-se que o veículo saia para o consumidor final pelo preço de R$ 50 mil.

Outro ponto a ser trabalhado é o aumento da nacionalização dos veículos. Com isso irá incentivar que mais empresas fabriquem os veículos em solo brasileiro. Fortalecendo a indústria local e principalmente gerando milhares de empregos.

E para que tudo isso aconteça da melhor forma possível, um contrato com instituições financeiras a fim de ofertar excelentes condições de financiamento por preços exclusivos. Isto irá beneficiar todos os brasileiros. Pelo menos uma grande parte do setor. Visto que desde a produção até a venda envolve várias pessoas.

Quando será avaliado e disponibilizada aos brasileiros?

Bom. A proposta já foi entregue ao Presidente Lula e está sendo avaliada pela sua comissão. Entretanto, ainda não foi definido quando ocorrerá a decisão final do presidente. Mas a priori, a partir do momento que a mesma for aprovado por Lula, espera-se que já se iniciem os primeiros passos.

Com isso é esperado que haja os primeiros lançamentos dos carros populares, bem como a linha de crédito de pagamento a longo prazo. Bem como o retorno de algumas fábricas de automóveis ao país.

Além disso, com uma maior acessibilidade as linhas de crédito, o Governo irá ofercer mais programas de renovação de frotas aos taxistas do país. Bem como aos motoristas de aplicativos.

Para barrar um pouco a poluição, espera-se reduzir um pouco os tributos na importação dos veículos elétricos. Portanto, são uma série de medidas que o Governo pretende implantar a fim de auxiliar os brasileiros nesta jornada e ajudá-los na realização desse sonho.