Facebook alerta para páginas “verificadas” falsas com vírus

Para os usuários do Facebook, não é nenhuma novidade o fato de que existem muitas páginas suspeitas que são criadas dentro desta rede social, com o intuito de se passem por empresas: as pessoas por trás disso querem simplesmente aplicar golpes, e a nova “modalidade” descoberta, por sinal, é muito audaciosa.

Ocorre que um número considerável de páginas que contam com o selo de verificação foram hackeadas e flagradas divulgando o que tudo indica ser uma espécie de malware. E essa divulgação, por sua vez, se dá por meio de anúncios que foram aprovados dentro do gerenciador e comprados pela própria plataforma.

Quem deseja saber mais sobre o assunto e evitar cair em golpes, portanto, deve se atentar muito à leitura dos tópicos a seguir.

As páginas falsas do Facebook fazem vítimas por meio de anúncios – imagem: edição/ noticiadamanha.com.br.

Casos em que páginas suspeitas do Facebook foram encontradas

Matt Navarra, que trabalha como consultor de redes sociais, foi a primeira pessoa que identificou alguns anúncios suspeitos e compartilhou os mesmos em uma conta no Twitter.

Todas as contas envolvidas nestes anúncios estavam voltadas para páginas com nomes como “Meta Ads Manager” e “Meta Ads”, que são nomes oficiais voltados para a empresa dona do Facebook. Tais contas estavam compartilhando diversos links muito suspeitos com milhares de pessoas, de forma orgânica e, muito provavelmente, também de forma paga.

Outro caso interessante é o de uma página verificada, que dizia ser a página oficial “Google AI”, mas não passava de outra página hackeada, que direcionou muito usuários do “Face” para links falsos, incluindo o do Bard, que nada mais é do que um chatbot inteligente do próprio Google.

Anteriormente, a conta em questão pertencia à Miss Pooja, atriz e cantora indiana, até que teve seu nome alterado exatamente em 29 de abril: trata-se de uma conta antiga, cujo número de seguidores ultrapassava 7 milhões.

Os usuários do Facebook não são as únicas vítimas

Muitas pessoas não sabem, mas o Facebook permite que o histórico de alterações do nome de uma página verificada seja rastreado e exibido publicamente. Trata-se de uma medida muito bem-vinda, por conta da transparência que oferece, porém, em relação a alguns golpes ela não tem sido eficiente.

O ponto mais grave, em todo este contexto, diz respeito ao fato de que as páginas que foram hackeadas se passavam por empresas famosas do mercado tecnológico, incluindo a Meta, e, ainda, tinham facilidade em comprar anúncios dentro do Facebook, distribuindo links suspeitos por meio deles.

Mesmo com os nomes alterados nas contas encontradas, todos os anúncios foram aprovados quase que imediatamente. Porém, a Meta já desativou as páginas que Navarra identificou.

Recentemente, a empresa também fez a divulgação de um relatório ligado a uma onda de golpes que utilizam a IA como tema: inclusive, usuários do WhatsApp e do Instagram também foram atraídos para os downloads suspeitos.

E a dica, para não cair nesse golpe e em nenhum outro dentro da internet, continua sendo a mesma: o usuário jamais deve clicar em links desconhecidos, mesmo que ele aparentemente esteja ligado a uma página com muitos seguidores.

