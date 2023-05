NOVO GOLPE para ser aplicado no Dia das Mães (e em outras datas)

Muitos criminosos aproveitam o Dia das mães para aplicar golpes. Todos querem homenagear suas mães, mas nem sempre é possível sair e ir procurar com cuidado aquele presente tão especial. A única saída acaba sendo as lojas virtuais. E então os criminosos aproveitam esta brecha e aplicam centenas de golpes! Desde os mais básicos aos mais complexos, é sempre importante estar atento. Veja abaixo os principais golpes aplicados e dicas para evitá-los.

Golpes aumentam no Dia das mães

Por mais atento que o usuário seja, vez e outra é provável que haja pequenos equívocos durante a compra. Seja por causa de uma promoção atrativa, desconto no frete, etc. A grande verdade é que isso já é programado para que o usuário caia na armadilha.

Os principais golpes envolvendo essas épocas do ano são baseadas em sites falsos, promoções falsas, anúncios falsos e até mesmo mensagens fraudulentas.

Embora o anúncio pareça na real, na internet nem sempre as coisas são aquilo que elas parecem! Esteja atento quanto a esses detalhes e evite cair em golpes nesse dia tão especial.

Nome da loja

É comum que lojas regionais tenham nomes genéricos. Bem como “Dois Irmãos, “Nome + Store”, etc. Entretanto, por mais genérico que seja é sempre importante procurar referências nas redes sociais e até mesmo no Google Meu Negócio.

Não há nada de errado uma loja não ser popular, mas não ter sequer um vestígio seu na internet já é algo que deve ser visto com outros olhos. Busque por informações em redes sociais e em sites de reclamações.

Informações da loja

Caso sejam itens um pouco mais caros, é recomendado que seja procurado o CNPJ da empresa. Até mesmo para que seja possível emitir nota fiscal. Outro ponto é a loja física, se há ou não. Muitos golpistas enganam os usuários com a aparência, quando na verdade tudo não passa de golpes fraudulentos.

Preços estranhos

Embora muitas lojas façam promoções no Dia das mães, é válido lembrar que ninguém quer sair perdendo. Desse modo preços muito baixos podem ser uma porta de entrada para algum golpe. Visto que itens com mais de 80% de descontos já devem ser analisados com mais cautela.

O que fazer para evitar cair nestes golpes?

Não há segredos, basta ter atenção e sempre desconfiar de tudo. Muitas lojas entram em contato através do WhatsApp e oferecem itens caríssimos com excelentes condições e até mesmo parcelamento sem juros.

De acordo com uma pesquisa realizada a maioria dos golpes aplicados poderiam ter sido evitados com rápidas pesquisas. Ademais, é válido lembrar acerca da importância de sempre comprar itens em lojas renomadas.

Por mais caro que acabe sendo, é importante gastar um pouco mais e como retorno obter segurança e garantia de que o item realmente será entregue dentro do prazo, com preço justo e risco zero.

Muitas lojas até mesmo oferecem cashback, ou seja, é uma mão lavando a outra e ninguém saindo no prejuízo. Sempre que puder realize compras em lojas físicas, as chances de golpes são bem menores!