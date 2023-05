Novo saque de R$ 6.220 pela Caixa Econômica; veja quem pode

Todo trabalhador formal, isto é, que tem sua carteira assinada, mensalmente, tem descontado do seu salário 8%, que é inerente à contribuição obrigatória que vai para o FGTS. O fundo em questão é responsável por apoiar o trabalhador em momentos difíceis, como em casos de demissão sem justa causa ou doença grave. E agora, mais um saque no valor de R$ 6.220 foi liberado para ajudar os trabalhadores que estão passando por momentos complicados devido a eventos naturais que causaram destruição na localidade onde moram, entenda.

Quando pode sacar o saldo do FGTS?

Há várias possibilidades de sacar o valor do FGTS, algumas melhores do que outras, confira as principais:

Demissão: Lembrando que nesse caso, não é qualquer demissão. Para o beneficiário ter direito ao saque, é preciso que ela tenha ocorrido sem justa causa, para que a pessoa consiga receber o valor integral que há no fundo em questão.

Término de contrato: Outra situação que é permitida o saque é quando há o término de um contrato que possua um tempo definido no ato da assinatura. Nesse caso, é possível haver a demissão sem a necessidade da empresa ser responsabilidade.

Aposentadoria: Outra modalidade de saque, bastante usada por sinal, é quando o trabalhador vai se aposentar. Nesse momento, ele tem direito a resgatar todo o valor que há no seu FGTS. Sem dúvida alguma, é uma das melhores opções de saque.

Compra de imóvel: Também é possível usar o valor que há no saldo do FGTS para abater o valor de um imóvel e em alguns casos, até mesmo servir como entrada. Lembrando que não é qualquer tipo de imóvel.

Saque-aniversário: Essa modalidade pode ser acessada pelos brasileiros todos os anos, no mês do seu aniversário. Lembrando que a intenção do governo é excluir essa possibilidade em breve.

Situação de calamidade pública: E outro caso que o trabalhador pode sacar é quando há uma situação de calamidade pública.

Quem pode sacar o valor de R$ 6.220?

O valor pode ser sacado pelos trabalhadores que estão vivendo momentos de calamidade pública, por conta de desastres naturais que atingiram a região onde eles vivem. O dinheiro serve exatamente para prestar um auxílio para eles. E todos os meses, a Caixa informa o nome das cidades que os trabalhadores estão aptos a resgatar esse valor.

Para que o trabalhador tenha direito a receber o valor, o primeiro ponto é o governo reconhecer que a cidade está passando por um momento de calamidade pública. Após isso, em seu site oficial, a Caixa informa quais cidades estão aptas para os trabalhadores receberem os valores. No caso deste mês, mais uma cidade foi adicionada na lista, isto é, a cidade de Benedito Novo, em Santa Catarina. Fortes chuvas atingiram a região, o que causou prejuízos gigantescos.

Por fim, é importante salientar que os trabalhadores têm até o dia 5 de junho para realizar o saque do valor em questão. E o saque está impossibilitado para aqueles que usaram da modalidade há menos de 12 meses. O valor que pode ser retirado, no total, pode ser de até R$ 6.220.

