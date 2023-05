PEGA EM QUALQUER LUGAR! Starlink ficou mais barata no Brasil

Temos uma ótima notícia para você que usa muito a internet, nesta última quarta-feira (10) a empresa de Elon Musk fez um comunicado que deixou todos felizes, a assinatura da internet da SpaceX, a Starlink ficou 205 mais barata. Lembrando que essa redução é também para os assinantes antigos e vai estar disponível (de forma totalmente limitada) para os novos usuários, então corre para garantir a sua.

Antes a assinatura mensal desta internet estava custando cerca de R$ 230,00 e agora caiu para R$ 184,00, ou seja, 20% de redução. Porém, originalmente a mensalidade estava no valor de R$ 530,00. Mas como esse cenário está mudando, a empresa também está dando 50% de desconto no valor do aparelho, que contém a antena, cabos, base e o roteador, o valor caiu de R$ 2 mil para R$ 1 mil.

Elon Musk está correndo devido a concorrência

Muitas pessoas nem devem imaginar que Elon Musk precisa correr e se atentar as concorrências já que ele é um dos homens mais ricos e tecnológicos do mundo. Mas se engana quem pensa assim, existe sim muita concorrência em cima dele, e se ele ficar parado pode sair do ranking.

No mês passado, o ViaSAT-3 Américas que é da ViaSat, ao qual é o mais moderno e maior satélite do mundo de telecomunicações foi lançado ao espaço.

Esse satélite é o primeiro de 3 da rede ViaSat-3 e possui uma banda Ka de ultra capacidade. Para complementar, outro satélite também será lançado ainda neste ano para servir o Oriente Médio, África e Europa, e em 2024 vai ocorrer o terceiro lançamento para Ásia-Pacífico.

Isso tudo não chega nem no número da Starlink que tem 3,7 mil satélites em órbita da SpaceX. A única diferença que existem entre eles são capazes de cobrir o planeta.

ViaSat X Starlink

A ViaSat tem satélites geoestacionários enormes que estão bem alto, cerca de 35 mil km de altitude em órbita geossíncrona e com isso pode cobrir grandes áreas.

Já a Starlink tem pequenos satélites que consegue explorar a órbita baixa terrestre, cerca de 500 km, ou seja, são milhares e milhares de equipamentos que existem para realizar a mesma tarefa da ViaSat.

Amazon também deseja o mesmo

Existe um fator interessante, o CEO da Amazon que é Jeff Bezos, aifmrou que também deseja fazer o mesmo que Elon Musk/SpaceX e ViaSat e conseguir cobrir o planeta com a sua internet pelo satélite.

A empresa fez um comunicado recentemente que futuros assinantes dos serviços da Amazon da internet projeto Kuiper, vão precisar se comunicar por satélites que vão iniciar a produção em massa ainda neste ano de 2023.

