ALÔ, BENEFICIÁRIOS! Abono de dezembro do Bolsa Família 2023 foi confirmado?

O Bolsa Família concede uma renda mínima de pelo menos R$ 600 mensais para mais de 20 milhões de beneficiários. E desde que o novo programa foi instituído, esses valores melhoraram bastante. E com tanta novidade, os beneficiários querem saber se também haverá a inclusão de um abono natalino, que seria pago no mês de dezembro, para que as famílias comemorem o natal com mais dignidade.

A ideia é que no último mês do ano, o benefício seja pago em dobro, possibilitando que haja uma ceia natalina de qualidade, entenda como anda a proposta.

Haverá um abono em dezembro?

Sobre o tema, ele tem sido bastante debatido nas últimas semanas no Congresso, principalmente, por conta que o atual governo é contra o abono em questão. Uma vez que eles acreditam que o bolsa família não é um benefício previdenciário e nem está vinculado ao salário, para que os seus beneficiários recebam um 13°, como ocorre com os trabalhadores de carteira assinada e segurados do INSS.

Como o governo é contra a instituição de um 13° salário, os deputados e senadores da oposição, estão se movendo nos bastidores para tentar reverter isso.

Para isso, ao analisarem o texto da Medida Provisória que permitiu que o Novo Bolsa Família começasse a ser pago, alguns parlamentares tentaram adicionar a cláusula citada.

Mas após a análise da proposta, o relator da Medida bateu o martelo e o abono não será pago.

Vale lembrar que a decisão de não aprovação do abono para o Bolsa Família já era esperada por vários parlamentares, uma vez que isso poderia estourar o teto de gastos, além disso, no último governo, também não houve um consenso em prol disso.

Como está funcionando o Novo Bolsa Família?

O novo Bolsa Família está melhor do que nunca! Por intermédio do programa social, as famílias estão tendo direito a uma renda per capita mínima de R$ 142, isso é uma grande vitória para todos, uma vez que mesmo famílias grandes, terão condições mínimas de sobreviver.

Basicamente, o benefício é de no mínimo R$ 600, caso a família seja pequena, cada membro terá direito aos R$ 142 e receberá uma espécie de bônus para completar o mínimo de R$ 600.

Já no caso das famílias maiores, com 8 membros, por exemplo, o valor pago será R$ 142 para cada membro da família. Isso proporciona uma equidade entre todos os beneficiários.

Uma vez que o valor mínimo pode ser suficiente, para uma família pequena, todavia, se a família for grande, o valor já fica inviável.

Por fim, há novas regras para se manter no programa social em questão, uma vez que os benefícios são muitos, então, os deveres também são grandes.

Pensando nisso, o governo tornou obrigatória a presença escolar, de no mínimo 75%, além disso, o acompanhamento nutricional para crianças com idade inferior a 6 anos também é outro quesito obrigatório. Mas em contrapartida, as crianças com idade inferior a 6 anos, estão tendo direito a um adicional de R$ 150 mensal, o que ajuda bastante.

