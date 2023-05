WhatsApp da TRAIÇÃO: descubra se ele ou ela tem um segundo app escondido

O WhatsApp é um dos aplicativos mensageiros mais utilizados do mundo, pois com sua praticidade e facilidade todos querem ter, além de conseguir ter uma boa conversa com amigos e familiares. Além disso, o WhatsApp pode ser utilizado para várias coisas, para trabalho, para compartilhar seu produto, ou apenas para uso pessoal.

No entanto, como sabemos que tudo nessa vida tem um lado bom existe também um lado ruim, e algumas pessoas se aproveitam disso para burlar o WhatsApp, através da tecnologia hoje tudo ficou mais fácil e, até mesmo, mais perigoso em alguns casos.

WhatsApp usado para traição

A meta é a responsável e administradora da plataforma do WhatsApp, ou seja, é a Meta que tem o contato diretamente das pessoas que são registrados no banco de dados da empresa. E assim, muitas pessoas podem usar esse aplicativo para trair seu esposo (a), namorado (a). Faz uso dos chats para conversar escondido até que acontece a traição.

E um dos casos que mais está acontecendo é a pessoa criar dois WhatsApp para ter esse tipo de conversa e não ser descoberto pela companheira (a).

Tem como descobrir se a pessoa tem 2 WhatsApp?

Sim, existe uma forma de descobrir se a pessoa tem duas contas do WhatsApp, porém para isso ser possível é necessário mexer no celular da pessoa para poder descobrir, por isso não é muito indicado, somente se realmente ter certeza da traição.

Quando um celular possui Android 10 ou um superior saiba que nessas versões é possível e o WhatsApp oferece a opção de criar “Dual Messenger”. Quer saber mais como fazer o passo a passo e descobrir a verdade? Segue a leitura abaixo.

Passo a passo

É importante ressaltar que qualquer pessoa pode ativar o Dual Messenger para poder criar uma cópia do WhatsApp do mesmo celular, ou seja, vai existir o aplicativo principal onde conversará normalmente e terá um outro (versão duplicada) para falar sobre outros assuntos.

O celular não precisa ser dual SIM para existir uma outra conta, pois é só colocar um novo cartão SIM em outro celular para conseguir receber o código e ativar, ou seja, uma pessoa tem diversas possibilidades de criar duas contas no WhatsApp e ficar ativo com os dois ao mesmo tempo, não precisa ser Business.

Entre nos aplicativos do celular e procure pelo WhatsApp se tiver algum com ícone laranja desenhado é o WhatsApp da conta duplicada.

