Meta sinaliza para RISCOS de vírus no ChatGPT; cuidado!

Recentemente saiu a notícia do ChatGPT que deixou todos felizes em ver a tecnologia avançando e criando novas coisas, no entanto, no dia 3 de maio a meta publicou um relatório de alerta para ter cuidado pois houve um aumento de malwares que estão disfarçados de ChatGPT ou softwares de inteligência artificial e que tem as funções bem parecidas ao chatbot, e isso está enganando muitas pessoas.

Como sabemos que essa é a regra da vida: tudo que foi criado para o bem tem pessoas que distorcem para praticar o mal, e no cenário da tecnologia é muito comum, infelizmente, vê que isso acontece todos os dias para aplicar golpes e fraudes.

O mais importante nesses dias é ficar atento a todas as notícias que envolve o vírus malware para saber como se proteger e não cair em armadilhas tecnológicas.

Desde o mês de março já foram mil links maliciosos compartilhados. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Número de vírus que estão sendo compartilhados assustam

Como a maioria das pessoas não tem conhecimento sobre essas ferramentas tecnológicas nem fazem ideia as vezes do que está baixando no celular e no que está mexendo. De acordo com a empresa, desde o início do mês de março foram mais de 10 famílias malware e mil links totalmente maliciosos estão sendo divulgados como ferramentas relacionadas a esses aplicativos como chatbot de IA.

Ou seja, está acontecendo uma extensão muito grande de compartilhamento de links maliciosos e falsos, os cibercriminosos estão se aproveitando da situação e tudo está sendo espalhado rápido demais, a falta de conhecimento e informação sobre esse assunto no Brasil só faz com que eles saem ganhando.

Além disso, os cibercriminosos estão oferecendo navegador falsos por aplicativos que se passam pelo ChatGPT, é necessário muito cuidado para não cair no golpe, porém o que o torna mais difícil de detectar é que alguns desses aplicativos falsos realmente apresentam funcionalidades do chatbot e por trás tem o vírus malware escondido.

Meta promete segurança para esse tipo de ação

A empresa meta já comunicou e prometeu que vai fazer o melhor para conseguir medidas de segurança para acabar com essas ações criminosas, mas enquanto isso é extremamente a pessoa ter muito cuidado ao baixar algum aplicativo e usar desses tipos.

Guy Rosen, que é o diretor de segurança da Meta disse que esses golpistas estão aproveitando da situação desses avanços tecnológicos de IA generativa para através dela conseguir divulgar esses links maliciosos e fazer com que mais brasileiros caiam no golpe.

Guy complementa “Vimos isso em outros pontos que são bem populares em seu tempo, como por exemplo os golpes de criptografia que estão sendo alimentados pelo interesse da moeda digital, por isso que o ponto de vista do criminoso é a nova criptomoeda”.

Meta ainda fez um destaque e disse que os principais alvos desses criminosos e ataques tem sido especialmente os usuários que usam a plataforma de negócios do Facebook, e partir disso eles conseguem ter acesso a página comercial do usuário que tem cartão de crédito e que esteja vinculado.

