Quando cai o dinheiro da RESTITUIÇÃO do IR 2023

A declaração do Imposto de Renda foi um assunto muito comentando logo no começo do ano, mas logo depois que ficaram sabendo da restituição desse imposto, esse foi o principal assunto e tira dúvidas. De acordo com a Receita Federal, a restituição do Imposto de Renda 2023 serão distribuídas em 5 lotes, e o primeiro tem a previsão de início no dia 31 de maio.

Com todo esse cenário, milhares de brasileiros ficaram na dúvida se podem receber essa restituição, mas é válido informar que não são todos, somente aqueles em que a Receita perceber que pagou um valor a mais sobre o imposto e esse dinheiro será devolvido.

pagamento começa dia 31 de maio. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

E para complementar o cenário de dúvidas, muitos perguntaram se tem chances de serem os primeiros a receberam essa restituição, e segundo informações oficiais já existe um grupo prioritário que recebe em primeiro lugar que são os idosos, mas se caso a quantidade de pessoas não for completa eles pegam outras pessoas, que são as que declaram primeiro e também que fizeram a declaração pré-preenchida.

Ou seja, é um período que ainda está ativo, todas as pessoas que fizerem a declaração até o dia 10 de maio podem ter grandes chances de receber no primeiro lote de pagamento, más é válido destacar que não é totalmente garantido.

Datas de pagamento

Confira abaixo a ordem exata das datas de pagamento da restituição do Imposto de Renda 2023 conforme o calendário:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 29 de setembro

Qual a ordem prioritária de pagamento da restituição?

Como dito acima, existe uma ordem decretada por lei para esses pagamentos serem feitos e o critério de prioridade é a seguinte:

Idosos com 80 anos ou mais

Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de doença grave

Contribuinte cuja maior fonte de renda seja o magistério

Contribuintes que optaram por fazer a declaração pré-preenchida e quem escolheu a restituição por Pix

Demais contribuintes

Essa é a ordem dos 5 lotes de pagamento com os determinados grupos específicos.

Novidade 2023

Uma novidade que deixou todos felizes é que neste ano os contribuintes poderão receber essa restituição via Pix, e para melhorar, a pessoa que escolheu a forma de pagamento via Pix pode entrar nos primeiros lotes de pagamento, mas não pode esquecer de informar a chave pix cadastrada com o CPF do titular ao qual a declaração foi transmitida para a Receita Federal.

