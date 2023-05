Como MUDAR as letras do WhatsApp sem outro app

O WhatsApp é sem dúvida alguma um dos maiores mensageiros instantâneos que há em todo o mundo, atendendo milhões de usuários diariamente. E com tantos usuários, é comum que alguns queiram personalizar o aplicativo para ficar do seu jeito. É possível, por exemplo, alterar o tema e até mesmo o plano de fundo de cada mensagem, além da música que toca quando alguém liga para você. Mas uma curiosidade que poucos sabem, é que também é possível modificar as letras sem a necessidade de um aplicativo externo, veja como realizar a mudança.

Como alterar a fonte sem aplicativos externos?

Há várias alterações que podem ser realizadas, algumas mais fáceis do que as outras. Há as mais simples, como:

Negrito: O texto em negrito serve para destacar uma frase, por exemplo, para tornar o texto em negrito, basta adicionar um asterisco (*) antes e depois do texto que você quer destacar.

Itálico: O texto sublinhado é bastante usado quando o usuário quer colocar uma palavra estrangeira em uma mensagem e quer dar um destaque, sem ser em negrito, para isso, basta colocar este traço (_) antes e depois do texto que você quer modificar, ele ficará assim, inclinado.

Riscado: Geralmente, essa formatação é usada quando o usuário deseja não dar tanta ênfase em uma palavra ou demonstrar que a informação está errada. Para isso, basta adicionar um til (~) antes e depois.

Todas essas modificações acabam deixando o texto bem mais rico no sentido de sua formatação, mas ainda há como melhorar ainda mais tudo isso, por exemplo, trocando a fonte propriamente dita, para que o texto chame ainda mais a atenção dos leitores, aprenda como fazer.

Como alterar a própria fonte?

Para isso, é preciso acessar algum site que tenha conversor de texto Unicode, como o qaz.wtf, por exemplo;

Após isso, na parte superior, cole o texto que você quer mudar a fonte e enviar pelo whatsapp;

Após colar o texto, basta clicar no botão que há ao lado e converter;

Agora, o texto será exibido para você em diversos formatos de fontes;

Por fim, escolha a fonte que você quer e cole na conversa do WhatsApp.

Além disso, ainda é possível fazer uma combinação com vários estilos na fonte, tipo, se você desejar enviar uma mensagem na qual a fonte esteja tanto em negrito quanto em itálico, é possível fazer isso adicionando antes do texto (*_).

Antes de enviar uma mensagem formatada, verifique se de fato ela está da maneira que você deseja, o WhatsApp fornece uma espécie de pré-visualização antes do envio da mensagem de fato. Você olha a mensagem e após isso, clica em ‘enviar’. Esse tipo de formatação é bastante comum em grupos que os administradores querem atrair a atenção do público de uma maneira melhor. Lembrando que todo o aplicativo do WhatsApp é personalizável na medida do possível, por isso, a empresa não recomenda o uso de aplicativos de terceiros para realizar as modificações, uma vez que isso pode colocar a sua segurança em risco.

