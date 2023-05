Cadê meus R$ 600, no Caixa Tem? Fim do dinheiro pode acontecer?

Desde que a pandemia no Coronavírus se instalou no Brasil, o Bolsa Família, que até então era chamado de Auxílio Brasil, virou uma imensa ajuda financeira para milhões de famílias, sendo repassado diretamente pelo aplicativo Caixa Tem.

Estas famílias buscavam formas de sobreviver, uma vez que haviam perdido suas fontes de renda, e viram nesse programa social uma esperança de se manter financeiramente: programa este que foi um dos grandes pilares adotados pelo Governo Federal como forma de minimizar os efeitos da crise econômica gerada pela doença.

Porém, quando o famoso Auxílio Emergencial no valor de R$ 600 chegou ao fim, os cidadãos que ainda estavam dependendo do Bolsa Família passaram a se preocupar com um possível fim deste programa.

O Caixa Tem é utilizado pelos beneficiários para consulta do Bolsa Família | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Erro na hora de consultar o Bolsa Família pelo Caixa Tem deixou os usuários confusos

Recentemente, diversos beneficiários fizeram denúncias ligadas ao fato de que o aplicativo Caixa Tem estava mostrando somente a quantia de R$ 400 para algumas pessoas, mesmo a parcela oficial do Bolsa Família sendo no valor de R$ 600.

O Governo Federal, por sua vez, afirma que não houve nenhum tipo erro, e nem mesmo algum tipo de manipulação dentro do aplicativo, e defende que o problema em questão muito provavelmente está ligado a atrasos de processamento e à parte técnica de modo geral.

Vale lembrar, ainda, que o repasse de todas as verbas ligadas ao Bolsa Família é feito de forma gradual, sendo este, também, um dos motivos para muitos beneficiários deste importante programa social terem estranhado o valor mostrado, de apenas R$ 400.

Ocorre que, mensalmente, o aplicativo Caixa Tem exibe de fato o valor acima, mais um complemento no valor de R$ 200 que, por fim, garante que o Bolsa Família seja mantido tendo parcelas no valor de R$ 600.

As famílias beneficiárias inevitavelmente ficaram preocupadas

Conforme os beneficiários notaram a exibição de somente R$ 400 como repasse do Bolsa Família, a “descoberta” acabou sendo divulgada e, obviamente, fez com que pessoas de todo o país ficassem preocupadas.

Afinal, com os preços dos produtos alimentícios e de produtos básicos crescendo cada vez mais, não são poucas as famílias que encontrariam grandes dificuldades de se manter financeiramente, com um repasse tão baixo.

Isso sem citar o fato de que muitas famílias se encontram realmente em situação de vulnerabilidade social, sendo compostas por pessoas que estão desempregadas ou trabalhando em empregos precários e informais: a situação se agrava ainda mais quando este contexto é considerado.

Logo, é indispensável que o Governo Federal pense em iniciativas que garantam um benefício digno a tais famílias, ajudando-as a construir seu futuro.

E a boa notícia é que estas medidas tão esperadas já estão em andamento: desde março, por exemplo, as famílias que possuem crianças de até 6 anos de idade passaram a receber R$ 150 a mais do Bolsa Família, fora os R$ 600 que já lhes é de direito.

Outros valores complementares estão previstos para serem pagos já no mês de junho.

