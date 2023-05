COMUNICADO GERAL HOJE para quem tem inscrição no Cadastro Único

O cadastro único é uma plataforma ao qual foi criada pelo Governo Federal para conseguir ter controle e analisar caso por caso de família por família para verificar de perto as condições financeiras e ter um controle da baixa renda em nosso país. A pasta responsável que cuida desse cadastro é o Ministério da Cidadania.

Ou seja, é através dessa plataforma de cadastrado que as pessoas fazem o cadastro para ter acesso aos benefícios sociais que é dado pelo governo, mas somente se a pessoa estiver dentro dos requisitos solicitados de cada benefício, já que o governo precisa suprir essa necessidade.

É devido a isso que a plataforma do Cadastro Único está crescendo a cada dia, pois é base de dados de todas as famílias de baixa renda em que o governo consegue ter acesso diretamente para entender a situação e incluir famílias em programas sociais.

Cadastro único é uma plataforma do Governo para ter controle sobre a baixa renda no país. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Acesso aos benefícios sociais do CadÚnico

São milhares de famílias que buscam ajuda no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para fazer o cadastro no CadÚnico para serem inseridas em algum programa social, e nos últimos anos esse número vem crescendo a cada dia.

A partir da inscrição, se a pessoa atender os requisitos ela é direcionada a esse programa social, porém elas não entram automaticamente, a pessoa precisa falar qual benefício deseja e verificar se estar dentro das regras, por isso que logo após a inscrição não é automático. Uma análise tem que ser feita com cada cadastro.

Se você está no grupo de baixa renda e ainda não fez o seu cadastro para receber ajuda desses programas você ainda tem chance, procure um CRAS na sua cidade e faça o cadastro, pois só pode receber ajuda do governo que tem o CadÚnico.

E uma dica para as famílias que já são inscritas e querem permanecer recebendo do programa é extremamente importante é um dos requisitos mais pontuados é atualização cadastral de 2 em 2 anos, caso contrário o benefício é bloqueado ou cancelado.

Veja também: Famílias receberão dinheiro EXTRA do governo em junho no CadÚnico

Quem pode se inscrever no Cadastro Único?

Através das regras que o Governo Federal impôs, que são especialmente para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social etrar em programas sociais, é necessário seguir essas regras:

Famílias com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa

Famílias com renda mensal total de até 3 salários-mínimos

Famílias com renda superior a 3 salários-mínimos, mas que estejam vinculadas ou pleiteando algum programa ou benefício que utilize o Cadastro Único em suas concessões

Pessoas que vivem em situação de rua, seja sozinha, seja com a família.

Quando a pessoa for no CRAS para fazer o cadastro, ela vai passar por uma entrevista com a assistente social para saber sobre a composição familiar e qual a atual situação.

Veja também: CRAS: entrevista para o Bolsa Família; veja como ser aprovado