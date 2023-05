Preço do gás subiu de novo! Descubra o valor na sua região

Sem sombra de dúvidas o gás de cozinha é um dos produtos mais usados pelos brasileiros. Sua alta representa um impacto direto na saúde financeira de muitas famílias, principalmente as de baixa renda. Em alguns casos representam um pouco mais de 10% da renda mensal familiar. De acordo com uma pesquisa publicada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aconteceu um aumento súbito no preço do botijão de 13kg em vários estados brasileiros.

Preço do gás de cozinha aumenta em diversas federações brasileiras | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Gás de cozinha aumenta mais uma vez

Por mais um momento o gás de cozinha aumentou para os brasileiros. A alta nos preços é referentes a unificação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Antes ele tinha um valor padrão, agora ele possui um valor fixo para todos os estados brasileiros.

Desse modo em alguns estados pode ter sido benéfico, para outros não. O imposto alterou o valor do botijão de 13kg em R$ 16,60. Sendo que até então o valor era de R$ 14,60.

Este valor possui como base o tributo geral. Que é referente ao valor de R$ 1,2571 por quilo. Desse modo, o preço subiu na maioria dos estados para valores bem acima do esperado.

Portanto, na maioria das cidades o valor saiu de R$ 107,54 para R$ 108,13. Isso é com base na média nacional do botijão de gás de 13kg. É válido lembrar que em cada estado o preço aumentou de maneira diferente.

Por exemplo: o maior aumento aconteceu em Sergipe, no qual o botijão de 13kg aumentou R$ 5,17. A menor variação no preço do botijão aconteceu no Rio Grande do Norte, de apenas R$ 0,69.

Leia mais: WhatsApp da TRAIÇÃO: descubra se ele ou ela tem um segundo app escondido

Veja o preço por cada estado

O preço varia de estado para estado. Isso porque cada federação possui seus próprios preços aplicados nos demais produtos. Ademais, é válido lembrar que o menor preço foi encontrado no Rio de Janeiro, sendo de R$ 96,06. Já o maior foi encontrado em Roraima, com o valor de R$ 129,63.

Rio de Janeiro – R$ 96,06

Pernambuco – R$ 99,33

Alagoas – R$ 100,87

Distrito Federal – R$ 101,39

Espírito Santo – R$ 101,53

Maranhão – R$ 103,67

Mato Grosso do Sul – R$ 105,34

Sergipe – R$ 105,63

São Paulo – R$ 106,38

Paraná – R$ 106,42

Rio Grande do Sul – R$ 108,78

Ceará – R$ 109,14

Piauí – R$ 109,88

Rio Grande do Norte – R$ 110,67

Paraíba – R$ 110,79

Minas Gerais – R$ 111,08

Goiás – R$ 111,56

Bahia – R$ 111,58

Pará – R$ 114,08

Amapá – R$ 118,72

Acre – R$ 120,20

Santa Catarina – R$ 122,59

Tocantins – R$ 123,02

Amazonas – R$ 124,75

Mato Grosso – R$ 125,03

Rondônia – R$ 125,09

Roraima – R$ 129,63

Os especialistas ainda não podem prever as oscilações positivas e negativas que o preço do gás de cozinha deve sofrer. Entretanto, espera-se que nas próximas semanas haja uma onda de recuo nos valores. Lembrando que os preços estão diretamente relacionados ao valor pago dos impostos sobre os produtos.