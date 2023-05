MODO “MARIO BROS” do WhatsApp pode ser ativado desta forma

Embora tenha suas próprias regras de configuração, o WhatsApp também permite que os usuários mudem alguns aspectos da interface do aplicativo, de modo a deixá-lo ainda mais divertido e personalizado.

E é isso que acontece, por exemplo, quando se ativa o chamado “modo Mario Bros” dentro do app.

Trata-se basicamente da iniciativa de fazer algumas mudanças pontuais, de modo que o WhatsApp fique literalmente a cara de uma das franquias de jogos mais famosas do mundo.

E o passo a passo de como isso deve ser feito está logo abaixo, no próximo tópico.

O WhatsApp surpreende com as possibilidades que oferece aos usuários – edição/ noticiadamanha.com.br.

Como ativar o “modo Mario Bros” dentro do WhatsApp

Todo fã do famoso encanador Mario (e de toda a sua turma, na verdade) vai gostar de saber que configurar o WhatsApp a fim de deixá-lo com a cara do jogo é muito mais simples do que parece.

E aí vão algumas formas de como isso pode ser feito:

Passo 1: alterar o logotipo

Para o WhatsApp realmente ficar a cara da franquia Mario Bros, é de fato necessário que o logotipo do aplicativo seja alterado.

Para isso, o usuário deve buscar por qualquer imagem do jogo que esteja em PNG, e configurar o Nova Launcher. Então, será hora de clicar no ícone do app, selecionar “Editar” e, depois, clicar em “Aplicativos”, para acessar a galeria e escolher o PNG baixado.

Passo 2: Tenha figurinhas da franquia Mario Bros

Estas figurinhas podem ser obtidas por meio de diversos aplicativos e sites, como o famoso Stycker.ly.

Este app, por sinal, é ótimo para quem só quer literalmente as figurinhas do Mario e seus amigos.

Passo 3: Altere o fundo das conversas

O WhatsApp permite que o papel de parede das conversas seja alterado sempre que o usuário desejar.

Neste caso, basta buscar por wallpapers do Mario Bros no Google e fazer o download. Depois, é só ir em “Configurações” dentro do app, e selecionar “Chats”, para fazer a alteração do papel de parede.

Passo 4: Mude a foto de perfil

Uma das partes mais divertidas de ativar o “modo Mario Bros” no WhatsApp é brincar com as novas imagens que poderão ser colocadas no perfil.

Lembrando que esse processo é muito simples: é só baixar qualquer imagem do Mario ou de outro personagem do jogo e colocá-la no lugar da foto do usuário.

Mais fácil, impossível!

Vale frisar, ainda, que essas alterações podem ser feitas em qualquer aparelho celular, de qualquer sistema operacional.

Aliás: para quem se cansa fácil da “cara” do WhatsApp, e não curte tanto o famoso Super Mario, é válido saber que estas alterações podem ser feitas com foco em qualquer personagem, de qualquer franquia.

Assim, a experiência de receber e enviar mensagens se tornará muito mais divertida.

O WhatsApp surpreende com as possibilidades que oferece aos usuários | Imagem: Jerry Zechariah / unsplash.com

O WhatsApp realmente permite que as mudanças sejam feitas

O WhatsApp não criou nenhuma regra que proíba que o passo a passo acima ensinado seja utilizado pelos usuários do app.

Portanto, sempre é possível personalizá-lo com diversos temas, de modo que a experiência de uso se torne ainda mais atrativa.

