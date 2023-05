Parcela Segura: o que é a novidade do Nubank, afinal de contas?

Com o avanço da tecnologia, ficou bastante comum que os bancos digitais ganhassem terreno em todo o mundo, isso ocorre porque há menos burocracias em alguns processos, além disso, é possível obter praticamente todos os benefícios de um banco convencional. Como acesso a uma conta corrente, a um cartão de débito, crédito, além de financiamentos e empréstimos. Mas no caso dos dois últimos serviços, infelizmente, é possível que o usuário acabe tendo problemas e não conseguindo quitar todas as dívidas, por vários motivos, pensando nisso, a empresa decidiu criar um programa chamado Parcela Segura, entenda como funciona.

Para que serve o Parcela Segura?

Embora o programa no momento não abranja todas as operações de crédito disponíveis no aplicativo, ele abrange a opção de empréstimo. Que é quando o banco empresta um determinado valor para o cliente e ele deve pagar – mensalmente e com juros – um determinado valor. Na teoria, isso é bastante legal, todavia, há certos casos que o titular acaba não conseguindo pagar e ficando com uma dívida enorme.

E é exatamente para esses casos que existe o programa Parcela Segura, ao aderir a ele, pagando um pequeno valor a mais por mês, a pessoa já tem direito ao benefício, caso por algum motivo maior, ela acabe não conseguindo pagar as parcelas do empréstimo. Infelizmente, o seguro não cobre todos os casos que podem ocorrer na vida de um trabalhador, mas os principais são:

Quando há a perda do emprego de maneira involuntária e sem justa causa;

Quando o titular acaba sofrendo algum acidente e ele fique impossibilitado de trabalhar, ocasionando a chamada invalidez total;

Quando o titular sofrer algum impedimento que não o permite voltar ao trabalho por um determinado período;

Quando ele falece por algum acidente.

Vale a pena solicitar o seguro? Como faz?

Com certeza, vale muito a pena realizar a adesão ao seguro, pois como o próprio nome já supõe, vai garantir uma segurança para o titular, caso ocorra algum dos problemas citados e ele não conseguir assumir com o restante das parcelas. Uma vez que ninguém sabe quando irá sofrer um acidente, então, estar precavido é a melhor escolha a se fazer.

Para solicitar o benefício, basta seguir os seguintes passos:

Após ter aberto uma conta no Nubank, ir até a sua tela inicial e escolher a opção ‘Pegar emprestado’;

Feito isso, selecione o motivo que você tem para solicitar o dinheiro;

Após isso, escolha o valor desejado e a quantidade de parcelas;

Depois de sua escolha, será feita uma simulação;

Quando a simulação acabar, aparecerá uma tela informando sobre o programa Parcela Segura;

Confira se a cobertura realmente é do seu interesse;

Confirme a contratação do empréstimo/do seguro;

Digite sua senha de 4 dígitos e pronto.

Pronto, em poucos minutos o valor contratado estará em sua conta Nubank. Agora, mensalmente, o titular deve pagar o valor que foi simulado nas parcelas, lembrando, que há uma função que ajuda várias pessoas, isto é, a de amortizar o valor das parcelas restantes, com isso, o usuário acaba pagando ela com descontos superiores a 50%.

