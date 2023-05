Dia das Mães: como comprar sem medo e sem GOLPES

Faltam poucos dias para o Dia das Mães, que será neste próximo domingo. Milhares de pessoas estão na correria a fim de comprar o mais belo presente para suas mães. E como todo bom brasileiro tentando economizar ao máximo. Entretanto, eis a grande brecha para golpistas de todo o Brasil. Muitas marcas estão investindo milhões em publicidade, visto que as chances de compra pela internet são enormes. Os golpistas aproveitam isso para criação de falsos anúncios e até mesmo aplicar golpes já conhecidos, como os famosos phishing. Veja abaixo algumas dicas práticas e evite cair em golpes neste dia das mães.

Saiba como comprar o presente do dia das mães evitando golpes | Image by Harry Strauss from Pixabay

Como evitar cair em golpes e comprar com segurança?

É comum que as lojas realizem sorteios do dia das mães. Algumas pedem que o cliente coloque o número de telefone, e-mail, etc. Mas há um golpe bastante conhecido que é o phishing. O usuário é direcionado para uma página que na verdade se trata de uma página falsa. E então a partir que ele preenche os dados, eles são enviados diretamente para o golpista.

A técnica é bastante usada em falsos logins. Cujo o usuário pensa que está fazendo login no Facebook, Google, Instagram, etc. Quando na verdade está entregando os seus dados de mãos beijadas para o golpista.

1. Confira o endereço da loja

Conheça o endereço da loja oficial. Isto é, a URL da loja virtual. Há algumas semanas rodou na internet uma promoção incrível. Uma TV de 40 polegadas por apenas R$ 1 mil. A priori se tratava das lojas americanas. O layout, nome, logotipo e tudo mais. Entretanto, quando o usuário ia conferir a URL, era totalmente diferente.

Portanto, por mais que o layout do site pareça bastante com o site oficial, sempre consulte a URL, se possui ou não certificado de segurança (cadeado verde). Para ter certeza da URL oficial as lojas, é importante sempre consultar seus perfis nas redes sociais.

Caso o usuário realize alguma compra em uma loja falsa, a loja oficial não possui qualquer obrigação de ressarcimento, visto que é golpe. A melhor opção sempre é ter atenção acima de tudo.

2. Se atente as promoções

Por mais que as lojas realizem promoções no dia das mães, ninguém quer perder nada. Desse modo se um lojista está realizando uma promoção imperdível que derruba até 90% do preço do produto, é sinal de desconfiança.

Bem como o caso da TV de 40 polegadas. Quando há uma queda brusca no preço do produto é sempre motivo para ficar com o pé atrás. Visto que existem inúmeros fatores determinantes para os valores, e geralmente em datas especiais os mesmos acabam aumentando.

É importante pesquisar o preço médio do mesmo produto em várias lojas online. Além de ser possível buscar em algumas extensões do Chrome a funcionalidade de reunir os melhores preços da internet acerca de um único produto.

3. Não use o cartão físico

Para evitar clonagem de dados, sempre use o cartão virtual gerado na hora para o pagamento dessas compras. O cartão físico só é indicado no cadastro de compras recorrentes ou em sites que de fato possuem procedência, e mesmo assim ainda pode ser um grande risco.

No caso do cartão virtual, pode ser gerado por qualquer usuário. Basta ir no aplicativo bancário e gerá-lo. Aumentando a segurança visto que há a garantia de que após a compra o mesmo estará inativo.

Em alguns casos até seus dados são alterados a cada nova geração. Ou seja, é bem importante para evitar fraudes e clonagem de dados.

Leia mais: WhatsApp: usuários informam ACESSO FANTASMA ao microfone do app

Onde comprar com segurança?

A melhor escolha é sempre pagar um pouco mais caro pela segurança. E então, optar por lojas credenciadas, de grande nome e que de fato dão a garantia aos seus clientes. Porque no fim das contas não estará pagando apenas pelo produto, mas pelo nome da loja.

Lojas grandes geralmente resolvem seus problemas com mais facilidade, não querem nada que manchem sua credibilidade. O que não acontece com todas as lojas pequenas. Ou seja, só opte pela compra em lojas desconhecidas caso tenha plena certeza de sua garantia.

Entretanto, para ficar no meio termo, é possível comprar através de marketplace. Como é o caso do Mercado Livre e Amazon. Com isso o dinheiro só será entregue ao vendedor a partir do momento que o produto chega até a residência do comprador.