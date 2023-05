Salários de até R$ 9 MIL; vários editais MILITARES abertos no Brasil

Não é de hoje que alguns brasileiros sonham em adentrarem na carreira militar. O grande problema é que na maioria dos casos há uma idade limite. Com isso é sempre importante estar atento aos editais abertos e vagas propostas aos brasileiros. Atualmente há quatro editais de concursos militares abertos. São mais de 700 vagas destinadas aos interessados! Veja quais são e tudo sobre suas inscrições.

Concursos Militares somam mais de 700 vagas

Veja abaixo os concursos militares em aberto.

Concurso Marinha CFO

O concurso da Marinha do Brasil está abrindo para este ano de 2023 mais de 40 vagas de início imediato. Sendo para compor o quadro de Capelães Navais do Corpo Auxiliar, Técnico do Corpo Auxiliar e Engenheiros da Marinha do Brasil.

Para conseguir adentrar é necessário ter nível superior completo nas áreas estipuladas pelo edital. Por mais difícil que seja, os aprovados terão salários de R$ 9.070,60 e inúmeros benefícios. As inscrições irão começar às 08h do dia 29 de maio e serão prolongadas até às 23h59 do dia 11 de junho.

O valor da inscrição no concurso é de R$ 140. O curso de formação será ministrado no Rio de Janeiro. Ainda dá tempo de participar!

Concurso EsPCEx

Este concurso possui como intuito o preenchimento de mais de 400 vagas na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. As vagas estão distribuídas entre homens e mulheres. Sendo apenas 10% das vagas destinadas as mulheres. As inscrições devem ser feitas até o dia 22 de maio e o valor da inscrição é de R$ 75.

Os aprovados no concurso devem passar por outros exames. Bem como o teste intelectual, físico e psicológico. Para participar do concurso não é obrigatório ter nível superior concluído. Geralmente os alunos já saem das escolas militares preparados para o certame.

Concurso Marinha do Brasil

O concurso aberto na Marinha do Brasil possui como foco o preenchimento de inúmeras vagas em várias áreas da corporação. Bem como médicos, engenheiros, dentistas e outras formações como Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, etc. Os interessados em entrar na Marinha do Brasil devem correr e realizar suas inscrições.

É necessário passar por uma prova intelectual, física e psicológica. E então posteriormente estará apto para entrar no curso de formação. É válido lembrar que após o aluno passar, ele já se torna parte do corpo. Em alguns casos de reprovação dentro do curso, o mesmo é remanejado para a área administrativa.

Concurso Exército Brasileiro

O concurso aberto para o Exército Brasileiro possui como intuito preencher inúmeras vagas em distintas áreas de atuação. Bem como dentistas, Biologia, Física, Inglês, etc. Além disso, há até mesmo vagas para Pastor Evangélico e Padre Católico Romano.

É necessário ter curso de Capelania. As vagas estão distribuídas em áreas de atuação e podem ser consultadas diretamente pelo site oficial. Há uma divergência em todos os editais aqui apresentados. Por mais que sejam dos mesmos órgãos. Veja abaixo os links de inscrições.

Concurso 1: https://www.marinha.mil.br/sspm/

Concurso 2: https://www.espcex.eb.mil.br

Concurso 3: https://www.marinha.mil.br/sspm/

Concurso 4: https://esfcex.eb.mil.br

Basta consultar as informações desejadas, realizar a inscrição e começar as preparações!