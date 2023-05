FIM DE UMA ERA: WhatsApp diz adeus definitivo para estes celulares

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais popular do Brasil. Suas constantes atualizações acarretam uma maior tecnologia. Com isso os dispositivos mais antigos acabam ficando sem suporte para a aplicação. Visto que a medida que o Android e iOS vão evoluindo, suas respectivas atualizações também. Portanto, o WhatsApp anunciou a lista oficial dos dispositivos (Android e iOS) que deixarão de receber as atualizações do WhatsApp a partir do dia 31 de dezembro deste ano.

Dispositivos vão deixar de receber atualizações do WhatsApp

Por mais que ainda seja possível usar os aplicativos sem estar com o dispositivo atualizado é um grande risco para todos. Usar aplicativos desatualizados não garantem uma segurança e ainda mais as manutenções de rotina.

Ainda mais o WhatsApp que é um aplicativo também usado para transações, é importante sempre optar pela sua versão mais atualizada. Não somente por isso mas também pelas novas funcionalidades implementadas.

Portanto, sempre que possível é recomendado que o usuário realize o upgrade da versão. Por mais que não esteja na lista de testadores do WhatsApp Beta, porém, que sempre mantenha no dispositivo a versão mais estável do aplicativo.

Dentre a lista dos dispositivos que irão perder o suporte, estão 46 dispositivos Android e apenas 2 iOS. Veja a lista completa.

Lista de dispositivos que vão perder as atualizações do WhatsApp

Apple

iphone 5

iPhone 5c

Huawei

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Companheiro Huawei Ascend

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo

Lenovo A820

LG

LG Aprovar

LG Lucid 2

LG Optimus 4XHD

LG Optimus F3

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 duplo

LG Optimus L5II

LG Optimus L7

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2II

LG Optimus L3II

LG Optimus L7II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus NitroHD

Archos

Archos 53 platina

ZTE

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

ZTE V956

HTC

HTC Desire 500

Samsung

SamsungGalaxy Ace 2

Samsung Galaxy Núcleo

Samsung Galaxy s2

Mini Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

Portanto, esses são os dispositivos que irão perder o suporte ao WhatsApp neste ano de 2024. Desse modo, é recomendado que seja feito o upgrade o mais rápido possível de dispositivos. É o fim de uma era! Dispositivos excelentes que fizeram a alegria de toda uma geração.