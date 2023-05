NOVO CONCURSO do INSS 2023: nível médio e salários de mais de R$ 5.900,00

Poder participar de um concurso do INSS e ser aprovado no mesmo sem dúvidas é o sonho de muitas pessoas.

Afinal, não deixa de ser uma ótima oportunidade para atuar em um grande órgão do setor público, e com salários que são tentadores mesmo para quem possui somente o Ensino Médio completo.

As novidades a respeito do último concurso ligado ao Instituto Nacional do Seguro Social já foram liberadas, e grandes são as expectativas relacionadas ao ano de 2023, conforme é explicado no decorrer dos próximos tópicos.

O concurso do INSS em 2023 já está gerando muitas expectativas | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

No que consistiu o último concurso do INSS

Como é de conhecimento de boa parte dos concurseiros de todo o país, o último concurso do INSS teve sua prova aplicada no ano passado (2022), com o intuito de preencher 1.000 vagas de Técnico do Seguro Social, e formar 2.373 cadastros reservas.

E ocorre que recentemente, mais especificamente no mês de abril, os resultados relacionados a este concurso foram oficialmente divulgados: foram mais de 1 milhão de inscritos, e 3.786 pessoas aprovadas.

Os primeiros 1.000 aprovados receberam a convocação para a realização do chamado Curso de Formação, enquanto os demais, de acordo com as expectativas do próprio Instituto e do Governo Federal, serão chamados ainda no decorrer de 2023.

Vale lembrar, inclusive, que a remuneração para o cargo de Técnico do Seguro Social anunciada foi de R$ 5.905,79, para 40 horas de trabalho por semana. Esse, porém, é um salário inicial.

Veja também: 5 MIL VAGAS para tirar sua CNH SOCIAL de graça; veja onde

O que se sabe sobre o novo concurso do INSS em 2023

Uma vez que perceberam que o andamento de todas as etapas do último concurso do INSS se deu de forma consideravelmente rápida, e que a remuneração é de fato atrativa (mais de R$ 5.900), não são poucas as pessoas que querem saber se já há um novo concurso previsto para o ano de 2023.

E ocorre que, de fato, é do interesse do Governo Federal que mais uma prova seja realizada, dentro dos mesmos moldes, tanto no que diz respeito ao cargo quanto no que diz respeito ao salário.

E isso ocorre por que, de acordo com uma publicação que o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT – Partido dos Trabalhadores) fez em uma rede social em dezembro, após ser eleito, existem milhões de pessoas aguardando pela análise de seus pedidos junto ao INSS.

Mas, por outro lado, o Instituto conta com um déficit muito grande de funcionários.

Luiz Marinho, que até 2022 chefiava o Ministério do Trabalho e Previdência Social, reforça essa afirmação, reforçando, ainda, que quanto mais tempo demorar para controlar esse déficit, mais as contas públicas irão sofrer, uma vez que será preciso, entre outras coisas, pagar o famoso “atrasado” para os novos aposentados.

Porém, quem está aguardando o anúncio do novo concurso do INSS deve aguardar: um novo edital pode ser criado somente quando todos os aprovados em 2022 forem convocados.

Veja também: Prefeitura de SP deve lançar novo concurso para AUDITOR: R$ 17.6 mil de salário inicial