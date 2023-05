Dá para colocar lentes nos dentes pelo SUS? LULA anuncia atendimento odontológico DE GRAÇA

Acaba de chegar uma excelente notícia para os brasileiros, após quase 20 anos do seu primeiro lançamento, está de volta um dos programas que permitiu que os brasileiros fossem mais felizes, isto é, o programa Brasil Sorridente. Agora, mais uma vez, Lula sancionou a lei que ordena que haja o atendimento odontológico e integral pelo Sistema Único de Saúde. Segundo ele mesmo, o dinheiro que vai para a saúde dos brasileiros não é gasto, é investimento. Saiba o que muda com essa sanção.

O programa entrou para a Lei orgânica de saúde

Para muitos isso é algo simples, mas na prática, isso significa que agora a saúde bucal é um direito de todos e tem previsão legal na lei. Agora, algumas práticas que existiam anteriormente não irão mais existir, como é o caso dos serviços odontológicos que foram interrompidos, por exemplo.

O programa irá oferecer o atendimento odontológico de maneira integral e gratuita. Esses atendimentos são realizados por intermédio de vários centros de saúde, os principais são:

Unidades Básicas de Saúde;

Unidades de Saúde da Família;

Unidades Odontológicas Móveis;

Centros de Especialidades Odontológicas;

Hospitais e Laboratórios Regionais de Prótese Dentária.

“Não me fale em gasto, porque tratar da saúde do povo é investimento. Cidadão com saúde é muito mais produtivo do que cidadão doente, sem força, sem qualidade para prestar o serviço que gostaria de prestar. Estou em uma teimosia, para dizer que qualquer dinheiro para cuidar do povo é investimento”, afirmou o presidente Lula durante o seu discurso.

Como funcionarão os atendimentos pelo programa?

Tudo começa pela triagem, quando o paciente vai até uma unidade de saúde, seja móvel ou não, e realiza o primeiro atendimento. Nesse momento, o profissional de saúde bucal irá analisar como está a pessoa e suas condições bucais e quais as intervenções que devem ser realizadas para que sua saúde seja restabelecida. Lembrando que a depender da situação, esse primeiro atendimento pode ser feito direto em um hospital.

Por exemplo, quando ocorrem casos mais graves, que acabam acarretando em dores, o indicado é que a pessoa vá logo para o hospital e posteriormente, pode ser indicado que ela volte para uma triagem em outro ambiente de atendimento. Já nos casos mais complexos, as pessoas são enviadas para serviços especializados, onde é possível a realização de cirurgias.

Por fim,´há os pontos de apoio, eles são os responsáveis pela confecção das próteses, quando o paciente precisa delas e tudo isso de maneira totalmente gratuita.

