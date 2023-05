TRABALHADOR, pode soltar o rojão! Abono do PIS/Pasep aumentará neste mês

Mais uma vitória para os trabalhadores! O novo valor do abono salarial do Pis/Pasep foi anunciado e está fazendo a alegria de todos! A partir deste mês de maio, o valor será corrigido e basta ter trabalhado 30 dias no ano-base para ter direito. Lembrando que o abono é disponibilizado para os funcionários tanto de empresas privadas quanto de empresas públicas. E para ter direito ao valor, basta cumprir algumas regras, confira.

Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br.

Qual será o novo valor do abono?

O abono é concedido para todos os trabalhadores formais, que no ano considerado, trabalharam pelo menos 30 dias e é o número de dias trabalhados que vai resultar no valor que cada pessoa irá receber no dia do saque do benefício. Para saber o valor, é preciso pegar o salário e dividir por 12 e posteriormente multiplicar pela quantidade de meses trabalhados. Se trabalhou 8 meses, multiplica por 8. Caso tenha trabalhado os 12 meses, o valor será cheio.

Por conta da pandemia, houve um grande atraso no pagamento do abono salarial dos trabalhadores. Por isso, quem trabalhou em 2021 vai receber apenas agora, em 2023. A notícia boa, ao menos para alguns, é que o valor do abono aumentou ainda mais. Para quem recebeu até o mês passado, infelizmente, não haverá diferença alguma. Todavia, deste mês em diante, terá.

Isto é, os funcionários irão receber o valor do abono, baseado no novo piso salarial, que foi divulgado no dia primeiro de maio pelo presidente Lula, assim eles irão receber até R$ 1.320.

Quais as regras para receber o abono?

O primeiro requisito para ter direito ao abono salarial, é estar inscrito no sistema Pis/Pasep há pelo menos cinco anos, além disso, no ano-base, é preciso ter trabalhado pelo menos 30 dias, para ter direito a 1/12 do valor do abono. Outro ponto importante é que a média salarial não pode ultrapassar dois salários mínimos.

Agora, o outro fator depende somente da empresa, isto é, o envio correto de todas as informações do empregador para a Rais, ou seja, a Relação Anual de Informações Sociais.

Portanto, se você tiver alguma dúvida acerca do pagamento do abono ou se quer apenas chegar qual valor que irá receber, basta ir até o site do governo federal ou ao aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Também é possível usar o número do ‘Alô Trabalhador’, pelo telefone 158, é rápido, simples e gratuito.

