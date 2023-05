AUMENTOU! Seguro-desemprego vai pagar mais; por quanto tempo?

Um dos direitos dos trabalhistas que todo o trabalhador conhece é sobre o seguro-desemprego, já que o mesmo proporciona uma assistência financeira e temporária ao trabalhar e para a sua família, para ele conseguir se recolocar no mercado de trabalho.

Através desse benefício o trabalhador recebe de 3 a 5 meses uma ajuda financeira para ter certeza do seu sustento e do sustento da família neste período, porém ele valor alterou no mês de maio.

Por lei, é garantido que o valor que deve ser pago do seguro-desemprego seja equivalente ao valor do salário-mínimo atual, e como no mês de maio o presidente da república fez o anúncio do aumento, consequentemente, o valor do seguro-desemprego aumenta também.

seguro-desemprego agora é no valor de R$ 1.320,00. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

É esse valor que os grupos como empregados domésticos, pessoas resgatadas da escravidão e pescadores artesanais recebem. Já os outros trabalhadores têm uma maior chance de receber a mais, porque vai depender de qual era o valor do salário que ele recebia no emprego.

Lembrando que o piso do seguro-desemprego é igual ao valor do salário-mínimo brasileiro, então assim que aconteceu o aumento, instantaneamente aumentou também o valor do seguro-desemprego.

Seguro-desemprego em 2023: novo valor

O teto do seguro-desemprego continua sendo o mesmo no valor de R$ 2.230,97, ou seja, é o valor máximo das parcelas. Essa quantia teve sua última atualização no dia 11 de janeiro de 2023 conforme o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do ano de 2022, que foi 5,93%.

No dia 1 de maio, o piso do seguro-desemprego passou para o valor atual do salário-mínimo de R$ 1.320,00, ou seja, foi um reajuste de R$ 18,00 a mais e isso também vale para as parcelas do benefício. Por isso agora o valor a ser pago será esse.

Já para os trabalhadores que recebe o salário maior que o piso do seguro, o cálculo é um pouco diferente e conta as últimas 3 remunerações que o trabalhador teve, assim, tira a média dos últimos 3 meses e aplica o valor na tabela.

Veja também: Seguro desemprego fica BLOQUEADO para quem recebe saque-aniversário?

Como é feito o cálculo do seguro-desemprego

Salário de até R$ 1.968,36 – multiplica o salário médio por 0,8

Salário de R$ 1.968,37 até R$ 3.280,93 – multiplica por 0,5 e soma com R$ 1.574,69

Salário acima de R$ 3.280,93 – o valor é de R$ 2.230,97.

Veja também: Seguro-desemprego está pagando MAIS em MAIO; veja o valor atualizado