Câmara LIBERA transporte de graça para este grupo de pessoas

Boa notícia! A Câmara acabou de liberar mais uma medida que irá beneficiar alguns brasileiros. Sabemos que se locomover dentro da cidade é uma tarefa difícil para muitos. Nem todos têm transportes próprios e com isso precisam diariamente pagar ônibus ou outros tipos de transportes. Agora isso não será mais necessário para algumas pessoas. Veja quem tem direito a transporte gratuito e como conseguir.

Este grupo de pessoas tem direito a transporte de graça

Nesta última sexta-feira, 5, a Câmara de Vereadores da cidade Ilópolis, Rio Grande do Sul, acabou aprovando um benefício que irá ajudar milhares de brasileiros residentes no estado. Para ser mais preciso, a sessão extraordinária do Projeto de Lei n° 021 acabou surpreendendo a todos.

Porque aprovou o transporte gratuito para os universitários da região. Lembrando que a medida está liberando o transporte gratuito apenas para alunos do ensino superior.

Portanto, os demais alunos das demais modalidades de ensino terão que pagar normalmente. Entretanto, a grande maioria dos serviços aderem a meia-entrada aos estudantes. Com isso outros projetos serão colocados em prática. É comum que na maioria das cidades haja a possibilidade de que os estudantes consigam pagar meia-entrada em estabelecimentos comerciais, bem como cinemas e teatros.

É possível conseguir alguns benefícios gratuitos voltados ao transporte aos brasileiros que são cadastrados no CadÚnico. Com isso, é possível obter benefícios e regalias exclusivas.

Isso representa que mais de R$ 50 mil serão destinados a isso. Sendo que R$ 12 mil são oriundos do orçamento do Poder Legislativo. Além disso, outros projetos foram avaliados e algumas pautas entregues. Bem como uma medida modificativa, que autoriza o crédito especial para o orçamento da cidade.

Novos projetos são pautados

Portanto, existem outras portarias que estão sendo analisadas. Bem como o Projeto de Lei n° 19/23 que determina que a cidade de Putinga passe a ter um novo programa com ênfase no Desenvolvimento Rural.

O intuito do projeto é analisar os impactos rurais e auxiliar cada um deles. O nome do projeto é “Minha propriedade, Minha empresa”. Além disso, o PL está acrescentando outras estimativas na determinação da PL.

Espera-se que até o fim do ano novos projetos sejam analisados e votados. Ainda mais outros projetos com ênfase educacionais. Portanto, apenas os jovens gaúchos residentes no município terão acesso ao projeto.

Embora haja projetos distintos em outros municípios, cada um possui suas próprias peculiaridades. Ademais, basta esperar que o mesmo seja lançado no Diário Oficial e com isso esteja disponível a todos os estudantes da região.