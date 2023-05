Fique por dentro! Descubra se você pode receber o abono do PIS em 2023

O abono salarial 2023 veio com muitas dúvidas para saber quem tem direito de receber e qual era o ano-base, já que o calendário do abono está atrasado. O banco da Caixa Econômica é a responsável por fazer esses pagamentos aos trabalhadores, que iniciou no mês de fevereiro.

No ano passado (2022) todos os trabalhadores que fizeram atividade remunerada tiveram acesso ao abono salarial referente ao ano-base 2020, pois teve que ser adiado devido à crise da pandemia que passamos.

faça a consulta para saber se você tem direito. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Mas isso confundiu o povo, os trabalhadores que exerceram atividade remunerada em 2022 pensaram que iria receber neste ano de 2023, mas devido ao atraso do calendário, para quem trabalhou em 2022 vai receber o abono apenas no ano de 2024.

Devido a essa confusão, muitos trabalhadores estão querendo se informar para saber como vai acontecer e quando o novo cronograma de pagamento vai estar disponível e como saber se tem direito.

Trabalhadores que tem direito de receber o abono neste ano

Antes de tudo, é válido destacar que para ter direito ao abono 2023 é preciso estar dentro dos requisitos:

Ter cadastrado no PIS-PASEP pelo prazo mínimo de cinco anos

Comprovar atividade laboral de no mínimo 30 dias consecutivos ou não;

Receber até dois salários-mínimos.

O trabalhador precisa ter o nome inserido na relação anual de informações sociais, mais conhecido como RAIS.

É importante dizer que o valor do abono não é fixo, ou seja, cada trabalhador pode receber uma quantia, tudo vai depender de quantos meses ele trabalhou no ano-base 2021, para receber esse ano.

Conforme a Lei 13.134 diz que o abono salarial começou a ser pago levando em consideração o tempo de serviço.

Cálculo do abono salarial

O cálculo é feito através da multiplicação entre os meses que o trabalhador exerceu atividade remunerada por 1/12 do valor do salário-mínimo. Lembrando que atualmente o valor máximo do salário-mínimo vigente é de R$ 1. 320,00. E os pagamentos são feitos conforme o mês de nascimento do trabalhador.

Como faço para consultar?

Se você deseja tirar todas as dúvidas uma das formas de consultar é através do aplicativo CTPS – Carteira de Trabalho digital. Baixando o app você faz o login e depois libere sua conta para poder consultar os dados.

Feito isso, clique em “benefícios” para consultar todas as informações sobre o abono salarial e até mesmo o seguro-desemprego. Outra forma de fazer essa consulta é pelo aplicativo do FGTS.

