NOVA função deve deixar o Instagram completamente SIGILOSO

O Instagram é um aplicativo muito usado pelos brasileiros, diversas pessoas gostam de postar fotos e compartilhar a rotina do seu dia a dia, e foi compartilhado que em breve terá uma opção mais sigilosa quando for postar fotos e vídeos, será algo semelhante com a opção que já tem “amigos próximos”.

Essa novidade ainda não foi lançada no código do aplicativo. O Alessandro Paluzzi, que é um produtivo vazador, informou que capturou a tela e divulgou que o Instagram pode ganhar uma ferramenta com opção de “audiência” presente na configuração da postagem.

Isso pode permitir que o usuário escolha e limite o alcance da publicação para os contatos que serão escolhidos.

Instagram não divulgou data para lançamento da nova ferramenta. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Os perfis privados vão acabar?

Já é antigo do Instagram a opção de publicar no feed ou stories apenas para os amigos mais próximos verem e isso está gerando comentário de que poderia colocar fim em todos os perfis privados, pois hoje em dia é normal você conhecer pessoas que tenham 2 perfis.

Muitas pessoas utilizam 2 perfis devido ao trabalho, um ela quer postar posta trabalho e outro sobre suas coisas pessoais.

Alessandro Paluzzi publicou no Twitter e mencionou uma existência dessa ferramenta ao qual está em desenvolvimento pelo Instagram, porém ele disse que não sabe como será possível fazer uma nova lista de amigos próximos para o feed, ou se realmente vai ser igual ao que a já existe.

Essa função ao qual Alessandro falou foi confirmada pelo Instagram e disse que ainda vai demorar para aparecer os usuários, e também não tem uma data oficial para acontecer o lançamento, e isso deixa os usuários mais ansiosas a espera da nova ferramenta sigilosa.

Veja também: JAMAIS publique nenhuma uma destas 3 coisas nas redes sociais

Mais novidades no Instagram

Além dessa novidade que comentamos acima, a plataforma do Instagram ainda está preparando uma função nova nos stories para rivalizar com o BeReal e fez um anúncio também da opção de incluir uma música em carrossel de fotos e também acrescentar até cinco links na bio.

Ou seja, tem várias coisas novas que estão pra chegar no Instagram para trazer melhores condições de navegação dentro do app e interação com o próximo. Com isso, como o Instagram não divulgou nenhuma data de lançamento dessas ferramentas o que nos resta é apenas aguardar.

Veja também: Instagram lança novidade que TODO MUNDO queria