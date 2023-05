INACREDITÁVEL! Datas do Bolsa Família de maio surpreendem

O Bolsa Família é o maior programa social do Brasil, e o presidente Lula da Silva (PT) já confirmou que vai acontecer a nova rodada de pagamento no dia 18 de maio, são cerca de 21 milhões de famílias que vão receber o benefício.

O pagamento inicia dia 18 de maio (em uma quinta-feira) e vai começar pelos beneficiários que tem o final de inscrição número 1. E podemos afirmar que em maio vai acontecer a antecipação dos pagamentos para os grupos que tem número final 3 e 8.

Se você é beneficiário do programa Bolsa Família saiba que o calendário já está disponível e pode ser consultado. O dinheiro do repasse do Bolsa Família é feito sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês, só tem alteração se tiver feriado.

pagamento começa no dia 18 de maio. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Cadastros do Bolsa Família bloqueados

No início do ano, o governo petista afirmou que iria fazer uma análise severa com o pente-fino nos cadastros do programa, com isso, cerca de 1,2 milhões de beneficiários foram bloqueados do programa em abril.

O governo disse que o motivo do bloqueio foi devido a irregularidades nos cadastros, no entanto, tem pessoas que foram bloqueadas e que estão com os cadastros corretos e foram prejudicados por causa de outras pessoas.

A pessoa que se cadastrou no Bolsa Família nos últimos seis meses de 2022 e que mora sozinha teve o benefício bloqueado e tem até 60 dias para fazer a atualização do cadastro.

Essa atualização deve ser feita pessoalmente no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para atualizar o Cadastro Único, se isso não acontecer o benefício será cancelado.

Critérios do Bolsa Família 2023

Neste ano algumas regras foram modificadas, e o novo programa passou a exigir que a renda mensal per capita por pessoa na família deve ser no valor de R$ 218,00.

E para que a família continue recebendo todo mês do programa é somente se o cadastro for atualizado sempre que tiver alguma mudança, esse é o item mais importante e que o governo vai pegar no pé.

Valor do Bolsa Família

Assim como era pago em 2022, o valor em 2023 continua o mesmo, parcela fixa de R$ 600,00 por família. Porém, quando Lula relançou o programa ele colocou alguns benefícios adicionais como o Primeira Infância no valor de R$ 150,00 para cada criança de 0 a 6 anos (será pago somente para 2 crianças por família).

Lula também disse que a partir de junho vai começar a ser pago um valor adicional de R$ 50,00 para gestantes e R$ 50,00 para crianças de 7 a 18 anos.

