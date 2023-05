Prazo TERMINA nesta semana para receber a restituição do IR mais cedo

O imposto de Renda teve muita polêmica no início do ano e muitas dúvidas de como realizar esse processo, infelizmente é um assunto que muitas pessoas ainda ficam com receio sobre a contribuição. O melhor de tudo é fazer com calma para não errar nenhuma informação.

Outro ponto que é essencial é sempre enviar a declaração do Imposto de Renda o quanto antes, pois somente assim a pessoa terá resposta e receber a restituição nos primeiros lotes desse pagamento. O contribuinte deve especificar todos os gastos que teve e fazer a declaração, tem como fazer pela internet.

Data para a declaração do imposto de renda está terminando. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quando o contribuinte estiver fazendo esse processo de prestação de contas e o Fisco entender que durante determinado ano o contribuinte teve uma tributação de forma excessiva sobre a renda, o órgão fica responsável por devolver esse dinheiro com a atualização monetária, que é conhecida como a restituição.

Porém para isso é necessário que a pessoa declare todos os documentos e valores de forma correta para a Receita Federal.

Restituição do Imposto de Renda

Para a pessoa que tem direito da restituição do Imposto de Renda e quer receber primeiro precisa correr, sempre é bom fazer a declaração logo quando inicia o período de abertura, porém se você ainda quer ter a chance de receber a restituição do Imposto de Renda nos primeiros lotes, você tem até o dia 10 de maio para enviar a Receita Federal.

Lembrando que não é 100% garantido que irá receber no primeiro lote enviando até o dia 10, a maior chance é para quem enviou assim que abriu o período de declaração. O pagamento da restituição para o primeiro lote recebe até o dia 31 de maio, e os grupos são considerados grupos prioritários como: idosos, pessoas com deficiência, doenças graves ou quem tem fonte de renda como o magistério.

Caso não tenha contribuintes prioritário o suficiente para conseguir preencher o primeiro lote de restituição, a Receita Federal vai chamar para o público geral, e partir disso que começa a entrar as pessoas que declararam o Imposto de Renda logo no início até o dia 10 de maio.

Existe também outra opção de tentar estar no primeiro grupo de recebimento da restituição além de entregara declaração até a data estipulada, que é fazer a declaração pré-preenchida e escolher a restituição como via Pix.

Calendário da restituição do IR

1º lote: 31 de maio

31 de maio 2º lote: 30 de junho

30 de junho 3º lote: 31 de julho

31 de julho 4º lote: 31 de agosto

31 de agosto 5º lote: 29 de setembro.

