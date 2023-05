ATENÇÃO, ATENÇÃO! Datas, inscrições e prova do ENEM 2023 foram divulgadas

Ei, você estudante ou deseja entrar na faculdade dos sonhos? Saiba que as inscrições da prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2023 já foram divulgadas para quem deseja participar. A publicação aconteceu nesta última segunda-feira (8) no Diário Oficial da União.

Lembrando que não tem apenas o Enem para que os candidatos tenham chance de fazer a faculdade, tem também o programa de financiamento estudantil e concessão de bolsas de estudos, tanto pública quando particular.

Inscrição do enem inicia 5 de junho e vai até o dia 16 do mesmo mês.

Enem 2023

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) surgiu no ano de 1998 com o objetivo de ajudar estudantes a entrarem na faculdade através de uma avaliação quando estiver terminando a escolaridade básica. E hoje em dia, as faculdades usam o Enem como um critério para ingressar nos estudos, são cerca de 500 universidades que se utilizam disso.

Ou seja, o Enem substitui alguns vestibulares em algumas faculdades públicas e até mesmo privadas, porém oferecem também vagas para cursos técnicos através do programa PRONATEC.

Através da nota do Enem o estudante consegue entrar na faculdade pública disputando o SISU ou na faculdade privada disputando o PROUNI ou FIES. Hoje em dia são vários programas para ajudar ingressar na faculdade dos sonhos.

Inscrições 2023

Foi compartilhado que as inscrições para o Enem 2023 se iniciam no dia 5 de junho e vai somente até o dia 16. O valor da taxa de inscrição desse ano ainda não foi divulgado, mas no ano de 2022 o valor foi de R$ 85,00.

Se você quer fazer a inscrição basta acessar e fazer o cadastro no portal gov.br e depois fazer o preenchimento de todos os dados solicitados na Página do participante no próprio site do Enem.

Datas que irão ocorrer a prova

5 e 12 de novembro vão ocorrer as provas do Enem 2023, as duas datas caem em um domingo. Lembrando que as regras são as mesmas os portões fecham 13h e as provas começam 13h30.

O primeiro dia será prova de Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e Redação. No segundo dia será de Matemática e Ciências da Natureza.

Acesse o edital pata saber todos os detalhes do Enem 2023, o gabarito oficial tem previsão para no dia 24 de novembro.

