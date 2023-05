Mandou a mensagem errada? WhatsApp está prestes a lançar novidade BOMBÁSTICA

Quem nunca mandou uma mensagem errada que atire a primeira pedra. O WhatsApp é um aplicativo de mensagens mais utilizado no mundo inteiro devido a praticidade e tecnologia. Ele está trabalhando para melhorar todos os recursos de canais, moderação de grupos e agora tem uma nova atualização, que é o recurso de edição de mensagens.

Todo mundo estava ansioso para essa atualização, é uma das mais esperadas. Segundo informações do WABetaInfo, falta bem pouco para que a essa ferramenta seja liberada para todos terem acesso, aqueles que usam a versão beta do WhatsApp no Android. Para quem ainda não sabe, a atualização agora está disponibilizando uma notificação de alerta sobre a edição e também a versão do aplicativo.

confira sobre a nova atualização da igreja. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Será possível editar uma mensagem que já foi enviada na conversa, até mesmo para quem não esteja usando a versão atualizada do WhatsApp, ao lado superior ficará escrito “editado”, para as pessoas que usam Telegram irão entender melhor pois é bem parecido.

É importante destacar que esse aviso está sendo desenvolvido para o público beta, eles serão os primeiros a conseguirem editar mensagens antes mesmo de chegar as outras versões.

Lançamento

Até o momento não tem notificação de quando terá uma data para liberar esse recurso de edição do aplicativo do Android, porém o WABetaInfo disse que essa categoria deve chegar primeiro no beta do WhatsApp Web.

Por mais que não seja primeiro no Android, essas novas atualizações do WhatsApp nunca demoram muito para chegar, é que todos ficam ansiosas e esperando por isso. O WhatsApp mais uma vez está surpreendendo a todos com suas atualizações.

Percebemos que de mês em mês eles procuram algo para melhorar a qualidade de comunicação de seus usuários para dar uma melhor experiência nas conversas e praticidade do aplicativo.

São milhares de pessoas que usam o aplicativo no Brasil, e não somente aqui, mas no mundo inteiro. O app é tão fácil de mexer que abrange todas as idades, dos jovens até os idosos. Todos conseguem se conectar hoje em dia e conversar.

