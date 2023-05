LULA bate o martelo: 13º do INSS será antecipado em 2023 ainda HOJE?

Recentemente, vimos o movimento das pessoas querem saber como que vai acontecer neste ano de 2023 e se igual os outros anos o pagamento do 13º do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) será antecipado. E sim, temos uma notícia para todos os aposentados e pensionistas: foi confirmado pelo presidente da república Lula (PT) que acontecerá a antecipação e os repasses já vão começar.

Nos últimos anos no governo do Jair Bolsonaro, o abono foi antecipado todos os anos, mas ainda não tinha nada confirmado para 2023. Mas agora com essa notícia, 30 milhões de segurados vão ter acesso as duas parcelas da gratificação ainda nesse primeiro semestre.

pagamento do abono será mês de maio e junho. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O normal é sempre o 13º ser depositado no segundo semestre do ano, junto com os benefícios do agosto e novembro, que tem como intenção ser um reforço financeiro para as festas do final do ano Natal e Ano Novo. Lembrando que esse investimento público com o abono dos aposentados do INSS é de R$ 62,6 bilhões em 2023.

Segundo os dados em São Paulo é de R$ 17,7 bilhões que serão usadas para bancar esse benefício, logo depois vem Minas Gerais (R$ 6,9 bilhões), depois Rio de Janeiro (R$ 6 bilhões), em seguida Rio Grande do Sul (R$ 5 bilhões) e por último Paraná (R$ 3,67 bilhões).

Quem tem direito a esse abono anual?

É um direito para os aposentados, pensionistas, pessoas que recebem auxílio-reclusão, auxílio por incapacidade temporária e auxílio-acidente. Já para as pessoas que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada0 não tem o direito de receber o abono anual pois o programa é assistencial e não previdenciário.

Pagamento do abono 2023

Segundo informações, as parcelas desse abono serão antecipadas para esse mês de maio e depois mês de junho, ou seja, ainda neste mês o pagamento da primeira parcela já irá acontecer. Lembrando que os valores são depositados junto com a renda mensal do segurado e podem ser sacados da mesma maneira que faziam antes.

Para esses pagamentos eles dividem as pessoas que ganha o valor do salário-mínimo e logo em seguida quem recebe mais do que o valor do salário-mínimo. Eles são ordenados de acordo com o final do número de benefício, sem considerar o dígito após o traço.

Confira o calendário abaixo para entender melhor:

Para quem ganha um salário-mínimo

Número de benefício com final 1: 25 de maio e 26 de junho;

Número de benefício com final 2: 26 de maio e 27 de junho;

Número de benefício com final 3: 29 de maio e 28 de junho;

Número de benefício com final 4: 30 de maio e 29 de junho;

Número de benefício com final 5: 31 de maio e 30 de junho;

Número de benefício com final 6: 1 de junho e 3 de julho;

Número de benefício com final 7: 2 de junho e 4 de julho;

Número de benefício com final 8: 5 de junho e 5 de julho;

Número de benefício com final 9: 6 de junho e 6 de julho;

Número de benefício com final 0: 7 de junho e 7 de julho.

Veja também: LULA também adiantou o 14º INSS? Como fica a situação

Para quem ganha mais de um salário-mínimo

Número de benefício com final 1 ou 6: 1 de junho e 3 de julho;

Número de benefício com final 2 ou 7: 2 de junho e 4 de julho;

Número de benefício com final 3 ou 8: 5 de junho e 5 de julho;

Número de benefício com final 4 ou 9: 6 de junho e 6 de julho;

Número de benefício com final 5 ou 0: 7 de junho e 7 de julho.

Veja também: Empresas tem até esta data de 2023 para pagar o ABONO SALARIAL a TODOS