Mais de 2.400 VAGAS também para Nível Médio: concurso do IBAMA 2023

Se você está em busca de fazer um concurso saiba que o novo concurso Ibama já está próximo de acontecer e com 2.408 vagas disponíveis: 1.503 para Analista Ambiental e 905 vagas de Analista Administrativo. Esse concurso foi protocolado no dia 05 de abril.

Após o anunciou só aumentou a expectativa das pessoas sobre o concurso. Lembrando que os cargos que estão disponíveis no concurso têm alguns requisitos como o nível de escolaridade de superior completo (seja qualquer área), o salário é de R$ 8.547,64, auxílio-alimentação no valor de R$ 458 e também a gratificação pelo desempenho.

confira informações sobre o concurso do IBAMA. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Marina Silva, que é ministra do Meio Ambiente se pronunciou e confirmou o novo Concurso Ibama durante a entrevista ao CNN. E para complementar, o edital recebeu o aval do Ministro de Gestão e da Inovação, porém a ministra Marina também disse que mais candidatos aprovados no último concurso serão chamados para reforçar esse quadro de servidores.

Marina disse “Junto ao Ministério de Gestão conseguimos o concurso para o IBAMA e para o ICMBio e também para o Ministério do Meio Ambiente, e vamos também convocar aqueles que prestaram o concurso passado e que estavam na reserva de forma emergencial”.

Desde quando foi informado sobre o novo edital, já havia criado expectativa em muitas pessoas através de um ofício assinado pelo presidente do IBAMA que estava circulando na internet e deixou muitas pessoas ansiosas para fazer o concurso.

Porém nesse ofício, percebe-se que aponta a ausência de pessoal e isso pode dificultar o cumprimento das missões institucionais do IBAMA, pois no documento mostra a dificuldade de ceder servidores, o presidente do IBAMA disse que o planejamento para esse novo concurso já está em estudo.

Último concurso IBAMA tinha 568 vagas no Brasil

O último concurso do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) tinha cerca de 568 vagas abertas em todo o território brasileiro, e segundo os dados divulgados pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) que foi a banca responsável e registrou 151.062 inscritos.

O cargo de técnico ambiental foi o que mais teve participantes inscritos, cerca de 108.041, com 432 postos espalhados pelos 26 estados e do Distrito Federal. Para esse cargo era necessário ter o ensino médio, salário no valor de R$ 4.063,43. Para o cargo de Analista o salário é de R$ 8.547,64 e ter o nível superior.

