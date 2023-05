Como descobrir se CLONARAM o seu WhatsApp? Dá para recuperar

Muitos brasileiros já caíram no golpe do WhatsApp. Com isso criminosos capturam os dados de acesso à conta e clonam o número. Com isso é possível aplicar uma dezena de golpes e causar prejuízos de milhares. Há algumas dicas práticas a serem feitas caso isso aconteça, e não somente isso, verificar se de fato houve a clonagem da conta e então tentar recuperar. Veja o passo a passo e saiba como fazer.

Imagem: Jeane de Oliveira. / noticiadamanha.com.br

Como saber se a conta foi clonada?

Os criminosos podem usar de inúmeras artimanhas para conseguir clonar a conta do WhatsApp. Desde o falso SMS a técnicas avançadas que acabam lesando milhares de pessoas. Entretanto, o que acontece logo após a conta ser clonada é a mesma coisa: o usuário perde o acesso a ela.

A primeira coisa a se notar quando a conta foi clonada é se ainda dá para acessá-la. E então, caso as mensagens apareçam normalmente e em tempo real, a conta não foi clonada. Entretanto, caso não seja possível entrar no aplicativo, esteja como em “estado de fábricas”, as chances da conta ter sido clonada são grandes.

Usuários do WhatsApp que usam a autenticação em dois fatores possuem menos chances de ter a conta clonada. Ademais, é necessário ter os devidos cuidados logo após constatar que realmente aconteceu o golpe.

O que pode ser feito para recuperar?

Logo após ter sido verificado que realmente a conta foi bloqueada, é hora de tomar os devidos cuidados. Embora muitos recomendem entrar em contato com o WhatsApp, na maioria das vezes essa opção não é uma grande ajuda, visto que demora bastante para que haja a verificação da denúncia.

Desse modo, o primeiro passo é verificar se ainda possui acesso ao número cadastrado. Se sim, cadastrar uma nova conta usando o mesmo número o mais rápido possível. E então, em questão de segundos irá chegar no e-mail o código de verificação e pronto, o WhatsApp estará recuperado.

É válido lembrar que se o usuário tiver a autenticação em dois fatores ativadas, será necessário informar uma outra senha. Caso não lembre, ficará impossibilitado de usar o WhatsApp por 07 dias, entretanto, o golpista também perderá oa cesso.

Caso isso não resolva, ainda é possível enviar um e-mail para o WhatsApp, por mais que demore um pouco. É necessário enviar o seguinte texto “Perdido/Roubado, desative minha conta” para o endereço de e-mail [email protected] Juntamente com a mensagem é necessário ter o DDD + número de telefone.

Ademais, é necessário ter atenção redobrada em links estranhos e em conceder informações confidenciais como senhas, etc. Todo cuidado é pouco quando se trata de tecnologias.