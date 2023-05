WhatsApp: atualize agora para não ficar com o perfil VELHO

O mundo está em constante evolução, principalmente no que diz respeito à tecnologia, e o WhatsApp é uma prova clara disso.

Este aplicativo, que é um dos mais famosos do mundo, no que diz respeito à troca de mensagens, já conta com uma atualização que foi criada esse ano e pode ser baixada pelos usuários, independentemente de eles usarem aparelhos iOS ou Android.

Tal atualização, assim como muitas outras, foi criada com foco em melhorar a experiência de quem acessa o app a todo momento, e baixá-la é mais simples do que parece, conforme explicado a seguir.

Quem não quer ter um perfil defasado no WhatsApp deve manter este app atualizado

Como a atualização do WhatsApp deve ser baixada

Embora tenha a mesma função em todos os celulares, algumas características de download e instalação do WhatsApp mudam de acordo com o sistema operacional do aparelho.

Para mantê-lo atualizado em um celular Android, por exemplo, é preciso entrar na Play Store e procurar por “WhatsApp” no campo de pesquisa: caso o botão escrito “Atualizar” esteja clicável, é selecioná-lo para fazer a atualização.

Já nos iPhones, deve-se entrar na App Store e clicar em “Atualizações”, para então identificar se o “Whats” está na lista dos app que estão com atualização pendente.

Se estiver, é só clicar em “Atualizar”.

As melhores novidades relacionadas à versão 2023 do WhatsApp

Desde o início do ano a empresa Meta tem surpreendido os usuários do WhatsApp, com inúmeras novidades relevantes.

Em janeiro, por exemplo, foi determinado que o código de verificação não será mais enviado por meio de SMS.

Já em fevereiro foi a vez das novidades relacionadas aos status: por meio das novas funções, o usuário poderá, entre outras coisas, postar conteúdo de voz, receber reações e descobrir quantas pessoas clicaram em links postados.

E, em março, os administradores de grupos se surpreenderam, uma vez que poderão ter mais controle sobre quem pode ou não acessar esse tipo de espaço por eles controlado.

Recursos que foram anunciados, mas ainda não foram lançados

Por fim, nos três primeiros meses do ano de 2023 também foram anunciadas novidades que, para infelicidade dos usuários do WhatsApp, ainda não foram lançadas oficialmente.

É o caso da transferência de bate-papos entre aparelhos do sistema Android, do salvamento de mensagens e do bloqueio de contatos por meio do próprio chat.

Para quem não abre mão de qualidade e liberdade, também será possível escolher a melhor resolução para imagens, antes dos envios das mesmas, além de mais possibilidades para edições de textos dos status.

Outra novidade extremamente interessante, e que irá beneficiar até mesmo quem utiliza o WhatsApp para trabalhar, é a possibilidade de fazer o agendamento das chamadas em grupo: assim, todos os membros saberão exatamente quando e que horas a chamada terá início, podendo marcar na agenda.

Lembrando que é importante seguir os passos acima para manter o app sempre atualizado, conforme as atualizações são lançadas.

