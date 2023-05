Mundo à parte: WhatsApp teste função para PRENDER o usuário

O WhatsApp é um dos principais aplicativos de mensagens do Brasil. Através dele é possível se comunicar com amigos, familiares e até mesmo investir em um negócio próprio por intermédio das ferramentas de e-commerce. Agora é possível passar ainda mais tempo dentro do aplicativo devido às novas ferramentas e integrações que visam manter ainda mais o usuário vidrado no WhatsApp.

Imagem: Rachit Tank / unsplash.com

WhatsApp lança nova função

Mensalmente o WhatsApp lança novas atualizações e podem ser verificadas com bastante antecedência através do WhatsApp Beta. Versão disponível para usuários que estão dispostos a testar as ferramentas antes de serem lançadas para o público convencional.

Portanto, nos últimos dias o WhatsApp divulgou algumas ferramentas novas. Bem como a possibilidade de migrar conversas entre dispositivos com apenas um clique, dispensando o uso constante do Google Drive. Lembrando que sempre é válido ressaltar a importância do backup semanal do WhatsApp a fim de ter a certeza de que nenhum dos dados serão perdidos.

Bem como a possibilidade de bloquear chamadas desconhecidas e assim evitar possíveis golpes e fraudes. Outro ponto que está chamando bastante a atenção é a possibilidade de escutar áudios sem que a pessoa saiba. Alterando algumas opções na aba de privacidade.

E por fim o terceiro botão nas chamadas, que possibilita que os usuários respondam as ligações com mensagens de texto. Desse modo, facilita bastante a vida de todos os usuários. Entretanto, a função que pretende prender a todos é uma outra!

Leia mais: Use o WhatsApp para saber onde seu namorado ou namorada esteve no sábado à noite

Função promete inovar o mercado

Há algum tempo as redes sociais está buscando inovações. Já foi percebido que os vídeos curtos como stories e até mesmo shorts são uma excelente maneira de prender a atenção de todos os usuários. Pelo que tudo indica o layout dos status irão alternar.

Saindo da vertical e indo para horizontal. Bem como acontece no Instagram e Facebook. Por esse motivo tudo indica que os usuários irão se prender ainda mais dentro da aplicação. O WhatsApp está incluindo ferramentas para e-commerce e usuários que pretendem usá-lo como ferramenta de trabalho.

Visto que os vídeos dos status irão alternar e ganhar novos canais. Ganhando mais visibilidade e retenção do público alvo. Portanto, tudo indica que essa nova função irá inovar o mercado e garantir mais ainda usuários dentro do aplicativo.

Ainda não há previsão de lançamento da opção para a versão oficial do WhatsApp, entretanto, é possível que saia ainda neste primeiro semestre de 2023. A versão poderá ser encontrada nas principais lojas de aplicativos. É recomendado sempre baixar por lojas oficiais e não sites de terceiros.